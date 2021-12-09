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Nisa Hacı 3 haftadır yoğun bakımda

Evinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası yaklaşık 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 13 yaşındaki Nisa Hacı'nın babası Emre Hacı, kızının sağlık durumuyla ilgili detaylar paylaştı.

09 Aralık 2021 Perşembe 10:28
Nisa Hacı 3 haftadır yoğun bakımda

Girne'deki evinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası yaklaşık 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 13 yaşındaki Nisa Hacı'nın babası Emre Hacı, kızının durumuyla ilgili detaylar paylaştı.

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İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olan Emre Hacı, kızının sağlık durumunun halen kritik olduğunu belirten açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Canımız kızımız Nisa'mızın geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonrası hastaneye gelerek, telefonla arayarak ve mesaj göndererek acımızı paylaşan, kızımız için dualarını esirgemeyen tüm ailemize, arkadaşlarımıza ve sevenlerimize çok teşekkür ederiz. Kızımızın halen sağlık durumunun kritik olması nedeniyle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde doktorlarımız ziyaretçi kabul etmemizi uygun görmemektedir. Mümkün olduğunca kızımızın yanında olabilmemiz ve bu hassas dönemi dış risklerden uzak geçirebilmemiz için doktorlarımızın tavsiyelerine hassasiyetle uymak durumunda olduğumuzu belirtir, anlayışınız ve bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Lütfen dualarınızı esirgemeyiniz.”

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Anahtar Kelimeler:
Nisa HacıEmre Hacı
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