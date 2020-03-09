Nijeryalı 3 kişi 3 gr hint keneviri suçlamasıyla tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerince 7.3.20 tarihinde Gazimağusa’da bir ikametgâhta yapılan aramada, tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde bulunmasıyla ilgili Nijerya uyruklu Emeka John Ojisi, EmmanuelChibuzor ve EmmanuelIhechukwuUwakwe tutuklandı.

Zanlılar bugün 8.2.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili yemin altında aktardığı bilgide, 7.3.20 tarihinde Gazimağusa’ da zanlı 1’ e ait dairede arama gerçekleştirildiğini belirtti. Zanlı 2 ve zanlı 3’ ün de ayni dairede bulunduklarını belirten Yıldırım, 3 zanlı huzurunda yapılan aramada, ikametgâhın salon odasında televizyon sehpası altında dolap içerisinde küçük bir tepsi içerisinde dökülmüş halde tütünle karışık 1 gr ve zanlı 1’ e ait yatak odası kapısının dış tarafında kirli sepeti içerisinde şeffaf naylon poşete sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve 3 zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlıların ifade vermediğine vurgu yapan Yıldırım, zanlı 1 ve zanlı 2 bulunan uyuşturucuların kendilerine ait olduğu konusunda sözlü beyanları olduğunu belirtti. Hafta sonu olması nedeniyle emarelerin analize ve parmak incelemesi için Lefkoşa’ ya gönderilemediğine dikkat çeken Yıldırım zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifade ve emarelere etki etme olasılığı olduğunu söyleyerek zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hasan Dağlı zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)