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Nihat Arbak nakdi teminat ve kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanacak

Cezaevinde uyuşturucu partisi yapılması ile ilgili olarak tutuklanan mahkûm Engin Koç’un ardından dün mahkûm Nihat Arbak Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Nihat Arbak nakdi teminat ve kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanacak

Cezaevinde uyuşturucu partisi yapılması ile ilgili olarak tutuklanan mahkûm Engin Koç’un ardından dün mahkûm Nihat Arbak Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 14:52
Nihat Arbak nakdi teminat ve kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

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Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin olguları aktardı. Polis, 6 Ocak 2020 tarihinde Merkezi Cezaevi’nde yeni bina içindeki televizyon odasında zanlı Nihat Arbak’ın 13 mahkûmla birlikte iki adet sarma sigarayı, güvenlik kameralarında şüpheli olarak aralarında döndürerek içtiklerinin ve yapılan denetimde yerde 34 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğuna mahkemeye aktardı. Polis, olayın 8 Ocak’ta polisin bilgisine getirildiğini ve zanlıya 18 Ocak’ta yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve dün Merkezi Cezaevi’nden tahliye olduğunu belirtti. Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer, cezaevinde uyuşturucu madde bulunduğu dikkate alındığında Cezaevi Disiplin Yasası ve Cezaevi Hizmet Tüzüğü uyarınca cezaevi müdürü tarafından soruşturma açılmasına emir verdi. Sağer, emrin İçişleri Bakanlığı’na tebliğ edilmesine ve tebliğden sonraki bir ay içerisinde soruşturma sonucunun Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne iletilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 22.01.2020 16:13
Anahtar Kelimeler:
Cezaevinde Uyuşturucu PartisiNihat Arbak
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