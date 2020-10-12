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Nicosia New Generation Lions Kulübü'nün Charter Kuruluş Gecesi Başarıyla Düzenlendi

12 Ekim 2020 Pazartesi 17:55
Nicosia New Generation Lions Kulübü'nün Charter Kuruluş Gecesi Başarıyla Düzenlendi
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Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından 29 Haziran 2020 tarihinde tescillenen, Kuzey Kıbrıs'ın ilk ve tek Çocukluk Çağı Kanseri ihtisas kulübü olarak kurulan Nicosia New Generation Lions Kulübü'nün kuruluş belge gecesi Dome Hotel’de, sponsor kulüp Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nün Ekim ayı olağan toplantısı sırasında, Ln. Muazzez Altuğ’un Tören Yönetmenliği’nde gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Birliği Geçmiş Dönem Başkanı ve Lions Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Ln. Muazzez Altuğ, charter kuruluş gecesi için gerekli tüm Lions ritüeli tamamlayarak, Nicosia New Generation kuruluş belgesi ve kurucu üyelere verilen Lions pinleri tüm üyelere takarak, geceyi başarılı bir şekilde tamamladı.

Kıbrıs Türk Lions Hareketi’nin en kıdemli Lionlarından olan Girne Özgürada Lions Kulübü üyesi Muazzez Altuğ, Kuzey Kıbrıs’I, Lions Avrupa Konferansı, Lions Avrupa Forumu ve Uluslararası Lions Konvansiyonları gibi pek çok uluslararası Lions platformlarında temsil etmekle tanınıyor. Ln. Altuğ, 118-Y - İstanbul Anadolu Yakası Lions Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı olarak hizmet veren Genel Yönetmeni'nin, Kıbrıs işlerinden sorumlu danışmanı görevini de yürütüyor.

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Rehber Lionlar ve Ihtisas Kulüpleri Koordinatörleri Ln. İnanç Genç ve Ln. Fikret Şendil'in de hazır bulunduğu geceye, Mağusa Mesarya, Girne Özgürada, Girne Vatan, Girne Ada ve St. Hilarion Rotary Kulübü üyeleri de katılarak, Nicosia New Generation Lions Kulübü’nun charter gecesine destek verdiler.

Covid-19 sebebiyle, charter gecesine katılamayan Uluslararası Direktörler, Geçmiş Dönem Konsey Başkanları, Genel Yönetmenler ve Kulüp Başkanları, göndermiş oldukları video mesajlarıyla, Nicosia New Generation Lions Kulübü'ne tam destek verdiklerini teyit ederek, Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nü yeni bir kulübe sponsor olmasından dolayı tebrik ettiler.

Nicosia New Generation ve Mağusa Mesarya  Kulüpleri, ülkemizde bağımsız olarak hizmet veren Lions dernekleri olarak dikkat çekiyor.

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