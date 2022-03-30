Nicosia New Generation Lions Kulübü Çevre Aktivitesi Düzenledi, Sırada Diyabet Sempozyumu Var

Çevre aktivitesi için KTMMOB - Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Mühendisleri Odası ile iş birliğine giden Nicosia New Generation Lions, Kalkanlı'da 50 kök ceviz fidanı ekti.

Aktivitenin organizatörlüğünü kurucu sekreter ve mevcut Üyelik Direktörü Ln. Burcu Vudalı üstlendi.

Nicosia New Generation Lions Kulübü Derneği, geçen dönem başarılı bir şekilde tamamladığı çocukluk çağı kanseri aktiviteleri ile tüm dünyada sadece 20 Lions ve Leo kulübüne verilen Kindness Matters Service Award - İyilik Önemlidir Hizmet Ödülü'nün Kıbrıs adasındaki yeni sahibi oldu. Uluslararası Lions ofisi tarafından verilen prestijli ödüle layık görülen Nicosia New Generation, dünya çapında ilk 20'ye giren tek Kıbrıslı Türk Lions Kulübü olma özelliğini taşıyor.

Nicosia New Generation, 31 Mart 2022 Perşembe akşamı ise, diyabet, beden ve ruh sağlığı üzerine sempozyum düzenleyecek. Atatürk Kültür Merkezi Birkan Uzun Salonu'nda 19:00-22:00 saatleri arasında yer alacak olan sempozyumun konuk konuşmacıları ise Dyt. Eda Gilanlıoğlu ve Kıbrıslı Türk yazar Bülent Gardiyanoğlu olacak.