Nicosia Motors Tenis Ligi 2. devresi başlıyor…

KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 2. Devresi 23 Şubat 2020 Pazar günü 6. Hafta karşılaşmaları ile başlıyor. Ligin ilk devresi son hafta geçen yılın şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü çok güzel bir mücadelenin ardından 5-4 yenen Girne Amerikan Üniversitesi nin namağlup liderliği ile kapandı.

Ligin ilk devresinin lideri Girne Amerikan Üniversitesi Lefkoşa Şehir Kulübünü konuk ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi geçen sezonun şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü ağırlayacağı haftanın son karşılaşmasında ise Gönyeli tenis Kulübü ligin yeni ekibi Pakan Spor Kulübü Derneği ile karşılaşacak.

2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ zevkli çekişmeli ve mücadele dolu 2. Devre açılış karşılaşmalarını izlemeye tüm tenis ve sporseverler kortlara davetlidir.

6. HAFTA MAÇ PROGRAMI:

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ – PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

YER: GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ KORTLARI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

YER: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KORTLARI

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

YER: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KORTLARI

Tüm karşılaşmalar 23 Şubat Pazar günü saat 10:00 da başlayacaktır.