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"Neyi ne için yaptığımı çok yakında anlayacaksınız"

Sunat Atun son yasanan gelismeleri degerlendirdi...

20 Nisan 2022 Çarşamba 17:34
"Neyi ne için yaptığımı çok yakında anlayacaksınız"

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Atun'un sosyal medyadan yaptığı aciklama şöyle;

Çok değerli halkımız ve UBP’liler: Hükümetkonusunda ortaya çıkan gelişmelerle, adım etrafında yapılan değerlendirmeleri takip ediyorum. Öncelikle belirtmeliyim ki; Ben UBP’liyim, partimi, ülkemi, Devletimi seviyorum. Benim parti ve hükümet kararları dışına çıkmam, bir disiplinsizlik yapmam asla söz konusu değildir. Meclis’te bir konuşma üzerine cevap hakkımı kullandım ve doğrular neyse onları söyledim. Nitekim KIBTEK’in iki üst düzey yetkilisi benim dediklerimi doğruladılar. Benim Sayın Başbakanı aşağılamam da söz konusu değildir; olamaz.Tam aksine ben malum konuşmamda Sayın Başbakan’ın Bakanlar’ın üzerinde kapsayıcı yetkisi bulunduğunu ve benim imzalamadığım bir metni imzalamasını normal bulduğumu  vurguladım. Tekrar ediyorum; Benim için önemli olan doğruları söylemek, doğruları yapmaktır. Bunun bir siyasi bedeli varsa bunu da halkımız , partimiz için öderim. Neyi niçin yaptığımı halkımız ve partililerimiz çok yakında daha iyi anlayacak ve bana hak verecektir. Bundan eminim. Saygı ve sevgilerimle….

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