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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Bağlı, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Atalay’ı makamında ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı makamında ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Bağlı, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Atalay’ı makamında ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı makamında ziyaret etti.

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:41
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Bağlı, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Atalay’ı makamında ziyaret etti

Din İşleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Mazhar Bağlı, Atalay’ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, İslam Medeniyetinin bilim ve teknolojiye büyük katkılar sağladığına işaret ederek, bu medeniyetin önemli bir parçası olan Kıbrıs Türkünün İslam ve Türk Dünyası tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. 

Mazhar Bağlı, Kıbrıs Türkünün günümüzde de çeşitli ülkelerde bilim, teknoloji, tıp başta olmak üzere hayatın hemen her alanında önemli görevler ve çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti.

Din görevlilerinin de alanlarında donanımlı olduklarından şüphesi olmadığını belirten Bağlı, hemen her bilginin güncellemeye ihtiyacı olduğunu, bu çerçevede Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak mümkün olan her türlü desteği vermekten mutlu olacaklarını söyledi. 

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Rektör Bağlı, bu yılın Türk-İslam Dünyasında önemli bir yere sahip olan şahsiyetlerden İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olduğunu belirtti.

Sezgin’in bilim tarihine yönelik yaptığı çalışmalara da değinen Mazhar Bağlı, Fuat Sezgin’in ömrünü, Müslüman âlimlerin 800 civarında keşif ve icatlarını bir araya getirmek için çaba sarf ederek geçirdiğini hatırlattı. 

Din İşleri Başkanı Atalay ise, Rektör Bağlıyı KKTC’de, özellikle de Din İşleri Başkanlığında görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Talip Atalay, din görevlilerinin eğitim ve yeni bilgiler edinme konusunda büyük gayret içerisinde olduklarını, bu alanda verilecek her desteği memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti. 

Başkan Atalay, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam bilim ve teknoloji tarihine büyük katkıları olduğunu belirtti ve rahmetle andıklarını söyledi. 

Son Güncelleme: 28.12.2019 17:28
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