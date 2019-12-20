Nergisli-Lakşa deresi betonarme ıslah seki projesi tamamlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık derelerin ıslahı ve taşkınların yol açtığı zararların giderilmesine yönelik çalışmalar başlatmış, ülke genelinde taşkınlardan kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için Bakanlık ve Su İşleri Dairesi, geçtiğimiz aylarda bu kapsamda ihaleler açmış ve sözleşmeler imzalanmıştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Nergisli- Lakşa Deresi’ne giderek, tamamlanan projeyi Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve teknik personel eşliğinde inceledi.

Kasım ayında başlanan Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi projesinde perde duvarı yapımı işleri ve toprak düzenlemesi çalışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı.



112 metre uzunluğunda, 5 parçadan oluşan betonarme bendin dere tabanındaki temiz yüksekliği, memba tarafında 2,5 metre olarak tasarlandı. Aşırı yağış olması ve bende rağmen taşkın yaşanması durumunda, taşacak olan su, anayol altındaki mevcut menfezlere kanalize edilecek.Bunun yanında, memba tarafından yaklaşık 2 bin metreküp toprak alınarak, su tutma kapasitesi artırıldı. Ayrıca mansap tarafında olası bir taşma sonrası suyun aşındırıcı etkisini ortadan kaldırabilmek amacıyla betonarme yapının Doğu tarafına 10 metre genişliğinde taş kaplama riprap yapıldı.Proje, sözleşmede belirtilen teslim süresinden daha erken bir zamanda tamamlandı. Projenin geçici kabulü, Su İşleri Dairesi teknik elemanları tarafından geçtiğimiz günlerde yapıldı.