Nereye gidiyoruz ülkede huzur kalmadı FJ 715 plakalı van aracı çaldılar

NEREYE GİDİYORUZ ÜLKEDE HUZUR KALMADI FJ 715 PLAKALI VAN ARACI ÇALDILAR

Ergün YAHAT

Ülkemizde her geçen gün artan hırsızlık olaylarına bugün bir yenisi daha eklendi.

İsmail Küpeli'ye ait FJ 715 plakalı araç Mutluyaka kavşağında park halinde iken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili polis geniş çaplı araştırma başlatırken aile sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu .

Fj 715 plakalı aracımız mutluyaka kavşağında çalınmıştır.

Görenlerin 05338547794 numaralı telefona veya polise haber vermesi rica olunur.