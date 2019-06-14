Nenemin Deyişiynan kitabı Lefkoşa’nın Çeşitli Yerlerindeki Kitap Paylaşım Kutularına Bırakıldı

Lefkoşa, 14 Haziran 19 (.): Baraka aktivisti Şifa Alçıcıoğlu’nun yazdığı ve Argasdi kitaplığından çıkan “Nenemin Deyişiynan (Kıbrıs Kültürü Üzerine Yazılar)”, Lefkoşa’nın çeşitli yerlerindeki kitap paylaşım kutularına bırakıldı.
Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, dileyen okurun ücretsiz olarak ulaşması hedefiyle paylaşılan kitap, her yaştan okuyucuya hitap ediyor.
Kitabın bırakıldığı paylaşım kutuların yerleri “Arabahmet Kültür Evi karşısı, Barış Manço Parkı, Dr. Fazıl Küçük Parkı, Kermiya Parkı ve Lefkoşa Belediyesi vezne önü” olarak açıklandı.
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