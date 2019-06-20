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Neler oluyor neler? Otomobili çaldılar

Neler oluyor neler? Otomobili çaldılar

20 Haziran 2019 Perşembe 22:32
Neler oluyor neler? Otomobili çaldılar

NELER OLUYOR NELER? OTOMOBİLİ ÇALDILAR

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Ergün Yahat

Gazimağusa'da bugün meydana gelen hırsızlık olayında Kaliland bölgesinde Mevlit Deveci'ye ait ED 709 plakalı otomobil park halinde iken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Otomobil sahibi Mevlit Deveci 06.30 sıralarında aracını Kaliland bölgesine park edip Rum kesimine işlemeye gitti. Akşam üzeri 16.00 sıralarında geri geldiği zaman aracını yerinde bulmayıp olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Olay polisin bilgisine gelince söz konusu aracın bulunması için polis geniş çaplı arama başlattı.

Son Güncelleme: 20.06.2019 22:48
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