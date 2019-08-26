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Nefes İçin Yardım Konseri Düzenlenecek

KIBRISLI SANATÇILAR, 3 EYLÜL’DE “A NİGHT İN KYRENİA WİTH TODDS AND FRİENDS” İSİMLİ YARDIM GECESİNDE SAHNEYE ÇIKACAK.

Nefes İçin Yardım Konseri Düzenlenecek

KIBRISLI SANATÇILAR, 3 EYLÜL’DE “A NİGHT İN KYRENİA WİTH TODDS AND FRİENDS” İSİMLİ YARDIM GECESİNDE SAHNEYE ÇIKACAK.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:20
Nefes İçin Yardım Konseri Düzenlenecek

KIBRISLI SANATÇILAR, 3 EYLÜL’DE “A NİGHT İN KYRENİA WİTH TODDS AND FRİENDS” İSİMLİ YARDIM GECESİNDE SAHNEYE ÇIKACAK.

Lefkoşa, 26 Ağustos 19 : Tedavi gören Nefes isimli çocuk için Girne Amfi Tiyatro’da 3 Eylül Salı günü saat 21:00’da gerçekleşecek Kıbrıslı sanatçıların yer alacağı “A Night in Kyrenia with Todds and Friends” isimli yardım gecesiyle ilgili Girne Sanat Galerisi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, Kıbrıslı sanatçılar adına Süleyman Akosman ve belediye çalışanları katıldı.

Konser biletlerinin 30 TL olduğu yardım gecesinde biletler, Deniz Plazalar, Girne Belediyesi ve konser günü Girne Amfi Tiyatro girişinden temin edilebilecek.

GÜNGÖRDÜ: “BİLET ALARAK KATKIDA BULUNUN”

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan Nefes’in tedavi masraflarına katkı koymak için belediye meclisinin harekete geçtiğini ve yardım konseri düzenleme karar aldığını söyledi. Nidai Güngördü, bu anlamlı gece için Kıbrıslı sanatçıların bir araya gelmesini düşündüklerini ifade ederek, Süleyman Akosman ile görüştüklerini ve olumlu cevap aldıklarını dile getirdi. Güngördü, yardım konseri için Todds and Friends projesi kapsamında sahneye çıkacak sanatçılara teşekkür ederek, herkesi konsere beklediklerini, gelemeyecek kişilerin ise bilet alarak yardımda bulunmasını istedi.

TODDS AND FRİENDS PROJESİNDE KİMLER VAR?

Süleyman Akosman (Gitar, vokal ve yapımcı), Okan Ersan (Gitar), Nihat Ağdaç (Violin), Gürhan Nuray (Çello), Cahit Kutrafalı (Bas Gitar ve müzik direktör), Hüseyin Kırmızı (Klavye), Miray Çakır (Violin), Ezgi Akgürgen (Vokal), Eril Cambaz(Vokal), Yağmur Özerem (Vokal), Fikri Karayel(Vokal), Sinem Sadrazam (Viola),  İnanç Erşen (Gitar), Emre Yazgın (Gitar ve Klavye) ve Fuat Kutrafalı (Davul).

(AK/ŞEB)FOTOĞRAFLI

 

 

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