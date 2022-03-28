CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin Meclis’te yasa tasarılarını gündeme getirirken konsensüs ve diyalog arayışı içerisinde olmadığını söyledi.

Meclis'te konuşan Erhürman, “Reformu gece gündüz çalışırız Haziran’a kadar tamamlarız dediniz Yetiştiremediğiniz işi seçime neden 3 ay kala gündeme getirme gafleti içerisindeydiniz? Tamam olmayan metinleri gündeme getirip de, 27 Kasım’a ertelemenin manası nedir? Yaptığınız işin baddos olduğunun farkındasınız” dedi.

Neden Türkiye’ye yanlış şekilde söz verdiniz?

Türkiye ile imzalanan protokolde toplu iş sözleşmesinin dolduğu takdirde eskisinin yürürlükte olmayacağı yazmıyor muydu diye soran Erhürman, “Bunun altına imzayı attınız. Neden Türkiye’ye yanlış şekilde söz verdiniz? Ne yaptığınız farkında değilsiniz. Evet, o dönemde Ersan Saner hükümetiydi. Ama pek çok bakan, o kabine de bakandı”diye konuştu.

Erhürman, hazırlanan çalışmanın reform olmadığını ve sadece belediye sayısını azaltılacağını çalışanın haklarıyla ilgili oluşacak farklılıkların nasıl düzenleneceğinin reformda olmadığını aktardı.

Erhürman, yerel yönetimde reformdan bahsedilecekse siyasi parti başkanlarıyla önceden görüşülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hükümete “Hangi kritere göre Dikmen’i, Tatlısu’yu, Yeniboğaziçi Belediyesi’ni kapatacaksınız?” diye sordu.

Erhürman, çalışma içerisinde özellikle intibaklarla ilgili ciddi eksikliğe değinerek, şu anda Dikmen, Tatlısu ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nde çalışanların motivasyonun kırıldığını dile getirdi.

Memleketin kaosa sürüklendiğini ifade eden Erhürman, “Öyle bir çalışma gündeme getiriyorsunuz ki seçimlerin Haziran’da yapılması baki kalacak. Ama bu seçim 4.5 yılda olacak, diğer seçim 3.5 yılda olacak” dedi.

Erhürman, hükümetin ‘reform’ ortaya koyarken, belediyelerin bu sürede nasıl ayakta kalacağı bir çalışmayı gündeme getirmediğini ve tasarıların geri çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hükümetin gündeme getirdiği çalışmanın Anayasa’ya aykırı olduğunu, ülkenin çok büyük bir kaosa sürükleneceğini vurguladı.

Erhürman, yasa tasarılarını ‘kaos yasa tasarıları’ olarak nitelendirdi.

“Bu çalışma ile ayakları üzerinde duran belediyeleri de kaosa sürükleyeceksiniz" diyen Erhürman, "Üzüleceksiniz biliyorum ama ayakta duran belediyelerin hangi belediyeler olduğu bellidir” şeklinde konuştu.