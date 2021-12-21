Nazlı: “Muhalefetimizi Meclis’te sürdüreceğiz”

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Lefkoşa Milletvekili Adayı Cansu N. Nazlı, BRT’de “Seçim Özel” programında soruları yanıtladı.

Bağımsızlık Yolu’nun “emekçinin partisi” olarak kendini ifade ettiğini söyleyen Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak “hükümete geldiğimizde şunu yapacağız bunu yapacağız” demediklerini, “kadın özgürleşmesi, emeğin örgütlenmesi, doğa talanıın son bulması ve ülkemizde bir barışın kurulması için bugüne kadar ne yapmışsak tüm bunları Meclis’e taşımak istediğimizi ve muhalefetimizi Meclis’te sürdüreceğimizi söylüyoruz” dedi.

Nazlı, özellikle eğitim ve sağlıkta hükümetlerin söz sahibi olamadığını, sağlıkta özel hastanelerin, eğitimde de özel okul sahiplerinin çıkarlarına göre şekil verildiğini savundu.



Bağımsızlık Yolu’nun, kamusal ücretsiz ulaşılabilir eğitim ve sağlığı savunduğunu ifade eden Nazlı, bunu sağlamanın devletin görevi olduğunu vurguladı.Özele verilen teşviklerin ve vergi muhafiyetlerinin son bulması gerektiğini ve bir kereye mahsus “servet vergisi” alınmasını savunduklarını ifade eden Nazlı, devletin sosyal hizmetler, işsizlerin, çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin hayatına doğrudan dokunan bir kamusal yapıda olması gerektiğine de işaret etti.Kamu emekçileri ile özel sektör emekçilerinin arasının açılmaması gerektiğine de inanç belirten Nazlı, özel sektörde sendikalaşmayı savunduklarını da kaydetti.