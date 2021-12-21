banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor
Asgari ücret toplantısı yarın!
Dövizde sert düşüş
Dövizde sert düşüş
Şehitlerimizi anıyoruz
Şehitlerimizi anıyoruz
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
banner405

Nazlı: “Muhalefetimizi Meclis’te sürdüreceğiz”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Milletvekili Adayı Cansu N. Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak “emeğin ve kadının özgürleşmesini, doğanın talanına karşı ekolojik mücadeleyi, Kıbrıs’ta federal bir çözümü, kamusal eğitim ve sağlığı, özel sektörde sendikalaşmayı” savunduklarını kaydetti. 

21 Aralık 2021 Salı 17:45
Nazlı: “Muhalefetimizi Meclis’te sürdüreceğiz”

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Lefkoşa Milletvekili Adayı Cansu N. Nazlı, BRT’de “Seçim Özel” programında soruları yanıtladı.
Bağımsızlık Yolu’nun “emekçinin partisi” olarak kendini ifade ettiğini söyleyen Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak “hükümete geldiğimizde şunu yapacağız bunu yapacağız” demediklerini, “kadın özgürleşmesi, emeğin örgütlenmesi, doğa talanıın son bulması ve ülkemizde bir barışın kurulması için bugüne kadar ne yapmışsak tüm bunları Meclis’e taşımak istediğimizi ve muhalefetimizi Meclis’te sürdüreceğimizi söylüyoruz” dedi. 
Nazlı, özellikle eğitim ve sağlıkta hükümetlerin söz sahibi olamadığını, sağlıkta özel hastanelerin, eğitimde de özel okul sahiplerinin çıkarlarına göre şekil verildiğini savundu. 

banner341
Bağımsızlık Yolu’nun, kamusal ücretsiz ulaşılabilir eğitim ve sağlığı savunduğunu ifade eden Nazlı, bunu sağlamanın devletin görevi olduğunu vurguladı. 
Özele verilen teşviklerin ve vergi muhafiyetlerinin son bulması gerektiğini ve bir kereye mahsus “servet vergisi” alınmasını savunduklarını ifade eden Nazlı, devletin sosyal hizmetler, işsizlerin, çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin hayatına doğrudan dokunan bir kamusal yapıda olması gerektiğine de işaret etti. 
Kamu emekçileri ile özel sektör emekçilerinin arasının açılmaması gerektiğine de inanç belirten Nazlı, özel sektörde sendikalaşmayı savunduklarını da kaydetti.
 

banner360
Son Güncelleme: 21.12.2021 18:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknecik'teki arıza nedeniyle dönüşümlü kesinti yapılıyor
Teknecik'teki arıza nedeniyle dönüşümlü kesinti yapılıyor
Girne'de silahlı saldırı
Girne'de silahlı saldırı
Karpaz'da CTP adayı Suphi Çoşkun rüzgarı esmeye başladı
Karpaz'da CTP adayı Suphi Çoşkun rüzgarı esmeye başladı
Gazeteciler Birliği TAK’ın kuruluş yıldönümünü kutladı
Gazeteciler Birliği TAK’ın kuruluş yıldönümünü kutladı
Ünal Üstel şehitleri andı
Ünal Üstel şehitleri andı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Halkın Partisi Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti
Halkın Partisi Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylamasına katıldı
LAÜ’de düzenlenen etkinlikte Foppex iş ortağı Faize Akçaba Girişimcilik konusunu ele aldı
LAÜ’de düzenlenen etkinlikte Foppex iş ortağı Faize Akçaba Girişimcilik konusunu ele aldı
Otello çok sesli korosu yeni yıl konseri dün akşam gerçekleşti.
Otello çok sesli korosu yeni yıl konseri dün akşam gerçekleşti.

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim