banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
Lafla peynir gemisi yürür mü ki?
Lafla peynir gemisi yürür mü...
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da intihar!
Kapat

Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 58. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:30
Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
banner337

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 58. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rus-Türk İşadamları Birliğinin (RTİB) katkılarıyla Novodeviçye Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

banner341
Törene, büyükelçilik, Moskova YEE, RTİB, Rusya Dışişleri Bakanlığının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Programa katılanlar, Nazım Hikmet ile ilgili konuşmalar yaptı ve Hikmet’in mezarına çelenk ile karanfiller bıraktı.

Anma programı kapsamında, Moskova YEE'de "Nazım Hikmet Dostluk" fotoğraf sergisi ve ödül töreni düzenlenecek.

banner360
Son Güncelleme: 03.06.2021 16:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkonsolosluğa atanan İlyas Çetin İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret  etti
Başkonsolosluğa atanan İlyas Çetin İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret  etti
Kültürel Miras Teknik Komitesi, Panagia Kilisesi’nde koruma çalışmalarını tamamladı
Kültürel Miras Teknik Komitesi, Panagia Kilisesi’nde koruma çalışmalarını tamamladı
Bağımsızlık Yolu sigortalar önünde basın açıklaması yaptı
Bağımsızlık Yolu sigortalar önünde basın açıklaması yaptı
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
“Bu bir yaşam mücadelesidir. Ya başarırız ya başarırız”
“Bu bir yaşam mücadelesidir. Ya başarırız ya başarırız”
Heykelin Büyük Ustası Auguste Rodin’in Eserleri The Arkın Rodin Collection Gallery’de
Heykelin Büyük Ustası Auguste Rodin’in Eserleri The Arkın Rodin Collection Gallery’de
LAÜ’de Ajans ve Ajans Haberciliği irdelenecek
LAÜ’de Ajans ve Ajans Haberciliği irdelenecek
GAÜ 35. dönem mezunları için, unutulmaz bir tören gerçekleştirecek
GAÜ 35. dönem mezunları için, unutulmaz bir tören gerçekleştirecek
DAÜ ile İŞAD arasında iş birliği protokolü imzalandı
DAÜ ile İŞAD arasında iş birliği protokolü imzalandı
Gönyeli Belediyesi Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi
Gönyeli Belediyesi Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim