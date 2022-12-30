Nazilli Kıbrıs Caddesi'nde patlama: 7 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Aydın'da bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Olay 15.30 sıralarında Nazilli ilçesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.
Restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında büyük bir patlama yaşandı.
Patlamanın ardından yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin ise restoranın 2'nci katından atladığı öğrenildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.