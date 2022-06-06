“Naylon poşet kullanımı tamamen kaldırılacak”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Tatlısu bölgesinde sahil temizlik etkinliğine katıldı.

Ataoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Yalı mahallesi muhtarı Leyla Güvenlier ve Temiz Ada Grubu temsilcisi Kasım Uluçaylı’nın katılımıyla düzenlenen temizlik etkinliğinin ardından, basına açıklamalarda bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün sembolik bir kutlama olması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, gün dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere katkı koyanlara teşekkür etti.

-“Doğayı ve çevreyi, yoruyoruz”

Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin sivil toplum örgütleri ile birlikte her hafta çevre temizliği faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini ancak temizlenen bölgenin bir sonraki hafta yapılan denetimlerde, yine kirletilmiş olduğunun gözlemlendiğini, bunun da insan olarak doğayı ve çevreyi ne kadar çok yorduğumuzun en net göstergesi olduğunu belirtti.

-“Çevre dersleri, anaokuldan üniversiteye kadar zorunlu hale getirdik”

Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde başlatılan çevre derslerinin alanının genişletilerek, anaokuldan itibaren üniversite eğitimlerine kadarki süreçte, zorunlu olarak müfredata aldıklarını, bunun da amacının daha sürdürülebilir bir çevre için, duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

-“Sürekli atık izleme sistemi ile tüm tesisler online kontrol edilecek”

Ataoğlu kısa süre önce sürekli atık izleme sistemi ile ilgili ihaleye çıkıldığını, sistemin devreye girmesi ile birlikte tüm tesislerin arıtma sistemlerinin, sürekli atık izleme sistemlerine bağlanarak, çevrim içi ve 24 saat kontrol edileceğini belirtti.

Sürekli atık izleme sistemi ile Çevre Koruma Dairesi tarafından, tesislerin arıtma sistemlerinin çevrim içi denetim altına alınacağını belirten Ataoğlu, “Sürekli atık su izleme sistemi ile, tesislerin arıtma sistemlerinde yaşanabilecek arızalar ve denizlerimize akıtılacak atıkların değerlerinin anında tesbiti yapılarak, müdahale edilebilecek bir sistemdir” dedi.

“Sürekli Atık ismele sistemi ile hedeflediğimiz, denizlerimizi mavi bayrak standartlarına getirerek, bunun sürekliliğini sağlamaktır” diyen Ataoğlu, “denizlerimize sahip çıkarak, gerek yaşamı paylaştığımız deniz canlılarımızın da varlıklarını sürdürebilmelerine katkı koymak, gerekse de Akdeniz’e yaraşır temiz bir denizi gelecek nesillerimize taşıyabilmektir” dedi.

-”Sıfır Atık projesini öncelikle Bakanlık bünyesinde başlatıyoruz”

Ataoğlu konuşmasında ayrıca, sıfır atık projesine de değindi. Ataoğlu, ülke geneline yaymadan önce projeye öncelikle Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan başlanacağını ardından da ülkenin genelini kapsayacak şekilde başlatacaklarını belirtti.

Ataoğlu sıfır atık noktasında KKTC’nin önemli bir yol kat ettiğini de sözlerine ekleyerek, “Almanya c, İsveç e, KKTC’de de u bir yol katedilmiştir. Bu oranlar bizlere duyarlı olmamız halinde herşeyi başarabileceğimizi gösteriyor” dedi.

-“Hedefimiz sıfır naylon poşet”

Ataoğlu, çevre kirliliğinin e’ini oluşturan ve doğada en uzun süre kaybolmadan kalabilen naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik 2019 yılında başlatmış oldukları ücretlendirilmiş naylon poşet uygulamasının ikinci aşaması olan sıfır naylon poşet uygulamasının da çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, kısa süre içerisinde naylon poşet kullanımının yerini daha çevre dostu poşetlerin kullanılacağını belirtti.

“Çalışmalarımızı tamamlamamızın ardından, naylon poşetlerin marketlerde satışının da tamamen yasaklanarak, yerine çevreye duyarlı poşetlerin kullanılmasına kısa süre içerisinde geçmiş olacağız” diyen Ataoğlu, “Eskiden olduğu gibi hasır çantalar ya da çevreye duyarlı, çevre dostu poşetlerin kullanılarak, gerek deniz canlılarının hayatlarını büyük oranda tehlikeye atan gerekse de çevre açısından büyük bir zararı olan naylon poşetlerin kullanımını önleyerek, sürdürülebilir temiz bir çevre yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

-“1 tane dünyamız, 1 tane ülkemiz vardır”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bu yılki temasının “1 Dünya var” olduğuna işaret ederek, gelecek nesillerden emanet alının çevremizin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması adına, her bir bireyin üzerine düşen sorumluluğu alması gerektiğinin altını çizdi.

Ataoğlu, yapılan tüm çalışmaların, daha sürdürülebilir bir çevrenin aratılması adına olduğunu akydeden Ataoğlu, herkesin gelecek nesillere ve insanlığa olan sorumluluğu gereği, çevreye duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Ataoğlu konuşmasının ardından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katkı koyanlara teşekkür ederek, “bundan sonraki 5 Haziran Dünya Çevre Gününü sadece sembolik olarak kutlamak arzısu ve azmi ile katkı koyan herkese teşekkür ederim” dedi.

-Orçan: “Sıfır Atık Projesinde yüzde 75’e ulaştık”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ertkinlikleri kapsamında, bölgede gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Orçan konuşmasında ayrıca, Ekim ayında başlattıkları sıfır atık projesi ile ilgili de bilgiler verdi.

Orçan, ekim ayında başlattıkları sıfır atık projesi kapsamında, bölge halkının hassasiyetinin en üst seviyelerde olduğunu görmekten mutlu olduklarını ancak elde edilen verilerin, ülkenin çevre konularındaki hassasiyet seviyesinin ne denli düşük olduğunu da görmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Tatlısu Belediyesi olarak Ekim ayında başlatmış oldukları sıfır atık projesinde, yüzde 75’lik bir seviyeye geldiklerini de belirten Orçan, bu oranın Türkiye’de yüzde 25-30 seviyelerinde olduğunu, bunun da projede ne denli başarı elde ettiklerini ortaya koyduğunu kaydetti.

-“58 bin 900 Kg. ile cam atıkları birinci sırada”

Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, sıfır atık projesi kapsamında, toplanan atıklarla ilgili de bilgiler verdi; proje kapsamında, 10 bin 550 kg. karton ve kağıt atık, 8 bin 380 kg. plastik atık toplandığını belirterek, 58 bin 900 kg. ağırlığında ise cam atık toplandığını açıkladı.

“Ülkemiz açısından çok ciddi bir sorun olan cam atıklar aynı zamanda orman ve çöp alanlarındaki yangınların en büyük nedenini teşkil eden cam atıklar, ekim ayından itibaren topladığımız en yüksek seviyelerdeki atıkları teşkil etmektedir” diyen Orçan, cam atıkların Cumhurbaşkanlığı’nın da katkıları ile öğütülerek, bir kısmının parke yapımında bir kısmının ise kaldırım yapımının zeminini oluşturan kum maddesi olarak kullanıldığını belirtti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Ekim ayı itibariyle başlattıkları sıfır atık projesi kapsamında, geri dönüşüm maddesi olarak kullanılabilecek atıkların, çöp alanlarına taşınmadan çevre kirliliği yarattığını ortaya koyduğunu, gerek çevresel gerekse de ekonomik açıdan geri dönüşümün ne denli önemli olduğunu da proje ile ortaya koyduklarının altını çizdi.

-“Çevreyi hoyratça kullanıyoruz”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan konuşmasının sonunda, sıfır atık projesi ile çevrenin ne denli hoyrat kullanıldığının anlaşılması açısından önemli bir veri olduğuna işaret ederek, “Geldiğimizde temiz bulmak istiyoruz ancak giderken temiz bırakma alışkanlığını bir türlü kazanamıyoruz. Açık çağırımdır, lütfen çevremize daha duyarlı olalım. Bu çevre evrensel, hepimizin. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakabileceğimiz en iyi miraz, temiz ve sürdürülebilir bir çevredir” dedi.

Orçan ayrıca konuşmasında, gerek 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bölgede gerçekleştirilen etkinliklere katkı koyanlara gerekse de Sıfır Atık Projesi’ne katkı koyan başta KKTC Cumhurbaşkanlığı’na ve maddi manevi katkılarından dolayı da Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na bölge halkı adına teşekkür etti.

Basın açıklamalarının ardından, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve beraberindeki heyet ile birlikte, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Tatlısu bölgesinde temizlik etkinliği gerçekleştiren Temiz Ada Grubu üyelerini ziyaret ederek, etkinlik dolaysıyla yapmış oldukları çalışmadan dolayı teşekkür etti.