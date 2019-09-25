banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102377
ALTIN
279.493
DOLAR
5.6910
STERLİN
7.0414
EURO
6.2431
İki gün yağmur bekleniyor
YAĞMUR GELİYOR!
Bektaş, 4 ay hapis yatacak
BEKTAŞ, 4 AY HAPİS YATACAK
Girne'de hırsızlık! Darp edip çantasını çaldı
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Lefkoşa’da kundaklama: 1 tutuklu
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
banner307

“NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019” etkinliği için başvurular devam ediyor

“NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019” etkinliği için başvurular devam ediyor

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:56
“NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019” etkinliği için başvurular devam ediyor

18-20 Ekim 2019 tarihinde Kıbrıs’ta sadece Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) evsahipliğinde gerçekleşecek olan NASA Space Apps Challenge etkinliği için başvurular devam ediyor.

GAÜ, bugüne kadar ortaya koymuş olduğu uluslararası atılımlara 35. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında, NASA’nın tüm dünya genelinde düzenlemiş olduğu “NASA Space Apps Challenge” etkinliği ile bir yenisini daha ekliyor.

banner317
Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, “NASA Space Apps Challenge 2019” organizasyonun Kıbrıs adası üzerinde yalnızca GAÜ ev sahipliğinde 18-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceği belirtilirken, Uluslararası organizasyona ilgi duyan herkesin ücretsiz olarak katılabileceği bildirildi.

NASA Space Apps, uzay bilimleri ve keşiflerine ilgi duyan herkesin; uzay konusunda yaratıcılıklarını ve problemlere yönelik çözümlerini, NASA’nın açık verilerini kullanarak çözmeye çalıştığı uluslararası bir etkinliktir.

NASA Space Apps Challange’ın resmi internet sitesinde de duyurunun gerçekleştiği belirtilen açıklamda, ayrıntılı bilgiye, https://2019.spaceappschallenge.org/locations/kyrenia adresinden yada year@gau.edu.tr mail adresinden ulaşılabileceği ifade edildi. Ayrıca, başvuru içinde, https://bit.ly/2k5EXA9 adresinde bulunan başvuru formunun doldurulabileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayıştay Komitesi Tak’ın Ve Gazimağusa Belediyesi’nin Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşüp Oybirliğiyle Onayladı
Sayıştay Komitesi Tak’ın Ve Gazimağusa Belediyesi’nin Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşüp Oybirliğiyle Onayladı
Işın Karaca'nın acı günü
Işın Karaca'nın acı günü
Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratıldı
Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratıldı
Denizde boğularak hayatını kaybetti
Denizde boğularak hayatını kaybetti
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
İki gün yağmur bekleniyor
İki gün yağmur bekleniyor
Bazı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri ara bölgede bir araya geldi…
Bazı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri ara bölgede bir araya geldi…
KTÖS, eylem uyarısında bulundu
KTÖS, eylem uyarısında bulundu
Domates fiyatlarını dengelemek için sınırlı ithalat gündeme gelebilir
Domates fiyatlarını dengelemek için sınırlı ithalat gündeme gelebilir
UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Gümüşatam Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Gümüşatam Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim