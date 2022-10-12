banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Narkotikten kokain operasyonu...
Narkotikten kokain operasyonu...
Başbakanlık önündeki kara tabut!
Başbakanlık önündeki kara tabut!
12 Yaşındaki Arda'yı kaybettik
12 Yaşındaki Arda'yı kaybettik
UBP G.Mağusa’da gerildi!
UBP G.Mağusa’da gerildi!
Gazimağusa'da bir ev kurşunlandı!
Gazimağusa'da bir ev kurşunlandı!
banner405

Narkotikten kokain operasyonu...

12 Ekim 2022 Çarşamba 12:19
Narkotikten kokain operasyonu...

11.10.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Son Sefer Operasyonu) kapsamında,  S.Ü.(E-39), A.B.B.(E-34), M.A.(E-34) ve S.A.(E-24)’nın üzerlerinde, ikametgahlarında ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ile toplam 9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.E.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık önündeki kara tabut!
Başbakanlık önündeki kara tabut!
Muhtar olursam saçlarınızı bedava keseceğim
Muhtar olursam saçlarınızı bedava keseceğim
12 Yaşındaki Arda'yı kaybettik
12 Yaşındaki Arda'yı kaybettik
Döviz kurları
Döviz kurları
Rus gazetesi: KKTC'ye doğrudan uçuş ve konsolosluk hizmeti
Rus gazetesi: KKTC'ye doğrudan uçuş ve konsolosluk hizmeti
“Memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar”
“Memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar”
UBP'nin 6 Belediye Başkan adayı belli oldu
UBP'nin 6 Belediye Başkan adayı belli oldu
Meclis Genel Kurul Toplantısı Tamamlandı
Meclis Genel Kurul Toplantısı Tamamlandı
Zeki Çeler Destekçileriyle Buluştu
Zeki Çeler Destekçileriyle Buluştu
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim