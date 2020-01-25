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Narkotikten düzenlediği operasyonda 372 adet hap ele geçirdi

K.Kaymaklı’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen Yemen Uyruklu YDÜ Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi olan zanlı Abdulrahman Hamid Abdullah Al Shehari’nin tasarrufunda birçok yeşil reçete ile alınabilen ilaç ile uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotikten düzenlediği operasyonda 372 adet hap ele geçirdi

K.Kaymaklı’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen Yemen Uyruklu YDÜ Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi olan zanlı Abdulrahman Hamid Abdullah Al Shehari’nin tasarrufunda birçok yeşil reçete ile alınabilen ilaç ile uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 13:47
Narkotikten düzenlediği operasyonda 372 adet hap ele geçirdi

Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç zanlı Abdulrahman Hamid Abdullah Al Shehari’nin Lefkoşa - K.Kaymaklı’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülmesi üzerine üzerinde yapılan aramada tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde 6 ayrı paket şeklinde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 372 adet değişik marka ve içeriklerde yeşil reçete ile alınabilen hap bulunduğunu söyledi. Polis zanlının tasarrufunda ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 220 Euro, 150 Dolar ve 120 TL nakit para bulunarak emare alındığını da belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın halen devam ettiğini zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile hapların analiz sonuçlarının beklendiğini ayrıca mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Narkotik OperasyonKüçük Kaymaklı Uyuşturucu Hap
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