Narkotikten düzenlediği operasyonda 372 adet hap ele geçirdi

Kamalı Haber
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
K.Kaymaklı’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen Yemen Uyruklu YDÜ Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi olan zanlı Abdulrahman Hamid Abdullah Al Shehari’nin tasarrufunda birçok yeşil reçete ile alınabilen ilaç ile uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kamalı Haber
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.