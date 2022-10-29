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Narkotikten Çıkmaz Sokak Operasyonu!

29 Ekim 2022 Cumartesi 17:14
Narkotikten Çıkmaz Sokak Operasyonu!

28.10.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Çıkmaz Sokak Operasyonu)  kapsamında; N.Y.(E-25)’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 1 kilo 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9650 TL, 50 Sterlin, 950 Dolar ve 18.290 Euro nakit para, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.A.B.(E-25)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada ise yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.S.S.R. (E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 29.10.2022 17:23
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