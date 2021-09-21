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Narkotikten başarılı operasyon

Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibleri başaralı bir operasyona daha imza attı.

21 Eylül 2021 Salı 23:13
Narkotikten başarılı operasyon

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibleri başaralı bir operasyona daha imza attı. Ekipler Lapta’da gerçekleştirilen Dolunay operasyonunda 25 gram Skunk cinsi ekili 25 kök hintkeneviri ele geçirdi.  Operasyonda Oktay Özderya ile Mehmet Demirel yakalanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, mahkemede meseleyi aktardı. Yanaroğlu, 20.09.2021 tarihinde alınan bilgide Lapta’da, Aytoro Mevkiinde su depolarının bulunduğu alt kısımdaki dere yatağında boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök hintkeneviri (Skunk) bitkisi olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polisi aynı gün bölgeye giderek, Dolunay operasyonu başlattıklarını söyledi. Polis, pusuda bekledikleri esnada saat 23.00 sıralarında zanlıların su depolarının yanına geldiğini, bitkileri sulamak için su açtıklarını açıkladı. Polis, zanlıların bir saat boyunca bitkileri suladıktan sonra Oktay Özderya’nın aşağı inip bitkilerin yanına kontrole geldiği esnada yakalandığını ifade etti. Yanaroğlu, Mehmet Demirel’in de su depolarının yanındayken yakalandığını ifade etti. Zanlı Demirel’in Özderya ile birlikte bitkileri yetiştirdiklerini söylediğini, ikametgâhında kurutulmak üzere ayırdığı 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyu polise telim ettiğini açıkladı. Polis, her iki zanlının verdiği ifadenin araştırılacağını, bölgede de araştırma yapılacağını, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Oktay ÖzderyaMehmet DemirelUyuşturucu
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