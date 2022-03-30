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Narkotik yine iş başında...Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!

Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 5 kişi tutuklandı.

30 Mart 2022 Çarşamba 12:30
Narkotik yine iş başında...Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!

Polisten yapılan operasyonla ilgili şu açıklama yapıldı:

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29.03.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında A.J.(E-26) ve A.H.R.(E-23)’nin kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada; ayaklaşık 150 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmış ve söz konusu şahıslar tutuklanmıştır.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.B.(E-21), M.M.(E-23) ve M.A.M.(E-22)'nin kalmakta oldukları ikametgahlarda yapılan aramalar sonucunda ise toplam 50 gram ağırlığında metamfetamin ve 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile bir adet hassas terazi daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 30.03.2022 12:48
Anahtar Kelimeler:
Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme MüdürlüğüGazimagusaKktc
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