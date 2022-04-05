Narkotik yine iş başında...

Polisten yapılan operasyonla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

04.04.2022 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında (Fason Operasyonu); toplam 38,5 gram ağırlığında hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA ve 12 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22,865 TL, 39,320 Euro, 2,310 Dolar ve 1,150 Sterlin nakit para ele geçirilmiştir.

Operasyon kapsamında S.H.(E-21), Y.B.(E-29), M.A.A.(E-21), İ.G.(K-22) ve Y.M.(E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

04.04.2022 tarihinde saat 21:15 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, A.A.(E-30)’ın üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan parçacıklar bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Y.Ç.(E-61) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.