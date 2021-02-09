Narkotik operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları korkutucu boyutta!

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tüm toplumu tehdit eden uyuşturucu ile ülke genelinde etkin mücadelesini sürdürürken, son 6 ay içerisinde ele geçirilen uyuşturucu miktarı ile ilgili veriler ürkütücü boyutta...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün son 3 ay içerisindeki faaliyetlerinde toplam 21 kilo uyuşturucu ele geçirdiği açıklanırken, Kıbrıs Postası’nın derlediği verilerde son 6 aylık süre içerisinde bu miktar 27 kilonun üzerinde. Ele alınan süreler içerisinde ise hint keneviri türü uyuşturucu maddenin başı çektiği görülüyor. Özellikle başkent Lefkoşa, Girne ve Mağusa bölgelerinde istatistiksel veriler hint keneviri türü uyuşturucu maddenin artışını gözler önüne seriyor.

PENÇE OPERASYONU İLE ELE GEÇİRİLEN 16 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ÜLKEDE İLK

Gemikonağı, Girne ve Mağusa bağlantılı 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 16 kilo 750 gram hint keneviri hem Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü biriminin kurulmasından bu yana ele geçirilen en yüksek miktar olarak istatistiksel verileri alt üst etti, hem de Pençe Operasyonu ismi ile ele geçirilen miktar adeta tarihe geçti.

Uyuşturucu kaçakçılığında stratejik bir öneme sahip olması nedeni ile Kamerun’dan ülkeye ithal edilen hint keneviri türü yüklü miktardaki uyuşturucu, başarılı istihbarat sonucu sağlanan bilgi sonrasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla piyasaya dağıtılamadan ele geçirildi. Narkotik ekipleri söz konusu uyuşturucu ile bağlantısı olduğunu tespit ettiği 8 şahsı tutukladı.

Ülke tarihinde ele geçirilen en yüklü uyuşturucu madde olması nedeni ile gösterilen başarıdan dolayı Pençe Operasyonu’nda görev alan kahramanlar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da ödüllendirildi.

NARKOTİK, 3 AYDA 21 KİLO UYUŞTURUCU MADDENİN DAĞITILMASINA VE KULLANILMASINA ENGEL OLDU

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadeledeki son 3 aylık faaliyetleri kapsamında, 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Bu miktarlar içerisinde, hint keneviri, eroin, sentetik cannabinoid, metamfetamin, MDMA, buprenorfin ve kokain türü uyuşturucu maddelerin olduğu belirtilirken, yine 3 aylık süre içerisinde toplam 1212 adet uyuşturucu madde içerikli hap ele geçirildiği belirtildi.

Bu 3 aylık süre içerisinde 66 operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, 96 kişi hakkında yasal işleme giderken, 39 işlemde ise uyuşturucu madde alan, satışını yapan, ithal eden ve tasarruf ettiği tespit edilen 51 kişinin de tutuklandığı açıklandı.

HİNT KENEVİRİNDE LEFKOŞA BAŞI ÇEKİYOR

Her ne kadar da son 3 ay içerisinde Girne’de tespit edilen 16 kilo 750 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde nedeni ile Girne bölgesinde hint keneviri türü uyuşturucu madde istatistiki rakamlar yüksek çıksa da, Lefkoşa bölgesinde de ele geçirilen hint keneviri türü uyuşturucu madde azımsanacak miktarda değil.

Kıbrıs Postası’nın derlediği son 6 aylık istatistiksel verilerde, Lefkoşa’da 4 kiloyu aşkın hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Lefkoşa’da Eylül ve Ocak aylarında düzenlenen sadece 2 operasyonda 3 buçuk kiloyu aşkın hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi.

Mağusa’da ise son 6 ay içerisinde ele geçirilen hint keneviri türü uyuşturucu miktarı 1 buçuk kilonun üzerinde. Bunun 1 kilosunun ise yine Kasım ayında düzenlenen bir operasyonda ele geçirilirken, söz konusu uyuşturucunun zanlıların benzer şekilde Afrika kökenli olması nedeni ile Girne’de tespit edilen 16 kilo 750 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

YÜKSEK MİKTARDA EROİN DE TESPİT EDİLDİ

Ülkemizde en tehlikeli uyuşturucu türleri kapsamında olan eroin ve sentetik uyuşturucularla ilgili veriler de ürkütücü boyutta. Özellikle gençlerin ülkemizde kolay ulaşabileceği bir hal alan ve gençlerle birlikte toplum sağlığını tehdit eden sentetik uyuşturucular ile de etkin mücadele sürdüren Narkotik ekipleri, 6 aylık süre içerisinde Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de 1 buçuk kilonun üzerinde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Lefkoşa’da yine Kasım ayında düzenlenen 2 ayrı operasyonda ise 1 kilo 300 gram tehlikeli bir diğer uyuşturucu türü olan Eroin ele geçirildi. Bu türlerin yanında yine kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu maddeler de tespit edildi.

UYUŞTURUCUNUN YANINDA KAÇAKÇILIK İLE DE MÜCADELE SÜRDÜRÜLÜYOR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu suçlarının yanında kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim ve kontrolleri etkin bir şekilde devam ediyor.

Ekipler uyuşturucu dışında 3 aylık süre içerisinde, 17 operasyon düzenleyerek 55 kişi hakkında yasal işleme gidilmesini sağladı. Ülkeye kaçak girişlerde, sahte banknot, kanunsuz eski eser ve gümrüksüz mal tasarrufu gibi suçlarının aydınlatılmasında rol alan Narkotik ekipleri, bu süre içerisinde düzenledikleri operasyonlarda 30 mültecinin ülkeye girişini tespit ederek, 1360 kilo kaçak et ile 1 milyon 365 bin TL değerinde 39 parça eski eser ele geçirdi.

Operasyonları kapsamında 160 adet cinsel güç artırıcı kanunsuz maddeler de ele geçiren ekipler, Gümrük Yasası kapsamında işlenen suçlarla ilgili 596 bin 889 TL tutarındaki çeşitli malzemeler için gümrük yetkilileri tarafından vergi ve ceza parası olarak toplam 328 bin 33 TL para kesilmesini sağlayarak bu miktarları devlet hazinesine kazandırdı.