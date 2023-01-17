Narkotik Ekipleri Göz Açtırmıyor…

Polisten verilen bilgiye göre dün, Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kilit Operasyonu) sonucu, GKRY Bölgesinden gelerek KKTC’ye geçiş yapmak isteyen K.S.(E-50)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 100 gram ağırlığında “Kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, akabinde de bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 340 gram ağırlığında “Hintkeneviri”, yaklaşık 16 gram ağırlığında “Kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile bir adet tabanca ve toplam 53 adet canlı mermi ele geçirilmiştir. Bahse konu şahıs ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan B.E.(K-42) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.