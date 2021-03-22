Narenciyede dolu zararı…

YEŞİLKÖY, ZİYAMET VE GELİNCİK’LE İLGİLİ LİSTELER 24 MARTA KADAR ASKIDA KALACAK…

İTİRAZ İÇİN SON TARİH DE 24 MART

Genel Tarım Sigortası Fonu, Yeşilköy, Ziyamet ve Gelincik köylerinde dolunun zarar verdiği narenciyelerle ilgili listelerin 24 Mart’a kadar askıda olacağını, listelere itirazların 24 Mart’a kadar kabul edileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek. 18-24 Mart tarihleri arasında köy kahvehanesi veya Kaza Tarım Dairesi’nde askıda kalacak listelere itirazı olan üreticiler en geç 24 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar Lefkoşa’daki Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.

İtirazların ne şekilde yapılacağı askı listeleri üzerinde bulunan duyuru kısmında belirtiliyor.