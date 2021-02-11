Narenciye ürünleri Rusya pazarı ile ilk kez buluşacak

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana pandemi süreci ile Türkiye’den tır şoförlerinin gelememesinden dolayı bir çok sıkıntılar yaşanmıştı. Ülkemizde de etkisini gösteren covid-19 salgını her anlamda etkisini göstermeye devam ediyor. Bu yıl ilk kez Adaport, teknik altyapısı ile Gazimağusa’dan Rusya’ya 2 bin ton narenciye gönderiliyor. Daha öncede bir iki kere denenmiş olması fakat teknik altyapısının yetersiz olduğundan yapılamamıştı.

Firmanın nakliye işini yapan ve gemiyi yönetenin burada narenciye mallarının olduğu ve bu atılacak önemli bir adımda tereddütler yaşanmıştı. Buzluklu konteynırların olabilmesi için yeterli alanların olduğunu baskılayarak geminin gelmesini sağladılar. 100 tane buzluklu konteynırlar için 1000’lik jeneratör getirildi. Yapılacak bu önemli adımda narenciye ürününün Rusya Pazarı ile ilk kez buluşacak.(MHA)