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Narenciye Üreticileri Birliği Mandora  Mandalinanın Taban Fiyatını Eleştirdi

“4 FARKLI FİYAT VAR. BUNLAR İPTAL EDİLMELİ, YENİ FİYAT ÜRETİCİYLE DİYALOG KURULARAK BELİRLENMELİ”

01 Eylül 2020 Salı 15:03
Narenciye Üreticileri Birliği Mandora  Mandalinanın Taban Fiyatını Eleştirdi
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“4 FARKLI FİYAT VAR. BUNLAR İPTAL EDİLMELİ, YENİ FİYAT ÜRETİCİYLE DİYALOG KURULARAK BELİRLENMELİ”

 Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Cypfruvex’in mandora (king) mandalina için 4 farklı taban fiyatı belirlediğini belirterek, kararın iptalini istedi.

Bu konuda üreticiyle diyalog kurulması gerektiğini kaydeden Ali Alioğlu, bu talepleri yerine getirilmezse şok eylem başlatacaklarını söyledi.

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Alioğlu, yazılı açıklamasında mandora (king) mandalina için 4 farklı taban fiyatı belirlemesini eleştirdi; risk koşullarında verilecek olan fiyatın 1.600 TL, serbest piyasa koşulları için de belirlenen fiyatın 1.800 -1.900-2.000 TL olarak duyurulduğunu belirtti.

Alioğlu, “Cypfruvex, üreticinin öz varlığıdır. Kurum taban fiyatlarını üreticinin emeğinin karşılığını alacağı, hayatını sürdüreceği şekilde belirlemeli, bu yönde politika izlemeli. Mali güçleri buna yetmiyorsa, fiyat açıklamalarına, ürün almalarına gerek var mı?” ifadelerine yer verdi.

Ali Alioğlu, 4 farklı taban fiyatının eşitsizliğe, keyfiliğe, adaletsizliğe neden olup olmayacağını da sorarak söz konusu kararı “komik ve garip” diye nitelendirdi.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 15:14
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri BirliğiAli Alioğlu
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