Narenciye Üreticiler Birliği Cypfruvex’in üreticileri ödemediğini savundu

Birlik Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, “Biz Cypfruvex’in bir denge unsuru olarak görmek ve yaşatmak isteriz ve icraatları ile üretici yararına olmasını bekleriz. Son dönemde aldıkları hem paketlenebilir ürün hem de konsantreye giden ürün geçen yılın fiyatının altında alınmasına rağmen bedellerini halen ödemedikleri üreticiden gelen şikayetlerden öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

Ürün bedelinin bir ayda ödenmesi gerektiğini belirten Akçın, “Aradan 4-5 ay geçmesine rağmen halen ödemediler. Üstelik ödenmeyen yalnız üretici değildir. Kamyoncular, kontraktörler ve nakliyecilerin de halen ödenmedikleri de gelen bilgiler arasında ve ne zaman ödeyecekleri de meçhul” ifadelerini kullandı.

Turgut Akçın, girdilerin hızla arttığı bir dönemde üreticilerin alacaklarının artan girdi maliyetlerinin karşısında değer kaybettiğini kaydederek, en büyük görevin Cypfruvex yönetim kurulunu atayan hükümete düştüğünü belirtti.

LİMON FİYATLARI

Limonun kilosunun 10-15 TL civarında seyretmesine de değinen Akçın, limonun pahalı olduğu dönemde kullanmak için ucuz olduğu bir dönemde genellikle Mart- Nisan aylarında sıkılıp saklanmasının bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade etti. Akçın, Ağustos’un ikinci yarısında limon fiyatlarının düşmeye başlamasını beklediklerini de ifade etti.