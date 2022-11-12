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Namsoy, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanlığı Adaylığını Basın Toplantısıyla Duyurdu

12 Kasım 2022 Cumartesi 12:45
Namsoy, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanlığı Adaylığını Basın Toplantısıyla Duyurdu

Fuat Namsoy, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanlığına aday olacağını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Fuat Namsoy, UBP’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi için bağımsız aday Fırat Ataser’i desteklediğini açıklamasının ardından,  Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve İbrahim Erbildim ile kendisini, UBP aday adayları olarak birlik olma yönünde tetiklediğini belirtti.

Namsoy, bugün düzenlediği basın toplantısıyla ilgili açıklamasında, “Mevcut Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve yıllardan beridir Ulusal Birlik Partisinde yer almış ve birlikte kader birliği yaptığımız İbrahim Erbildim ile yollarımızın kesişmesine, halkımız ve bölgemiz adına birlikte hareket etme kararı almamıza neden olmuştur” dedi. Namsoy, yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarının çıkan sonuçların da alınan kararda etkili olduğunu anlattı.

Belediyelerin birleştirilmesiyle, belediyeye bağlı yerleşim yeri sayısının 20’ye çıktığını ifade eden Namsoy, belediyenin en geniş alana sahip belde olduğunu kaydetti. 

Lapta Belediye Başkanlığı görevini 6 dönem yaptığını, UBP Genel Sekreterlik görevlerinde de bulunduğunu anlatan Namsoy, Lapta bölgesi için hazırlanmış Stratejik Kalkınma Planı'nı tüm bölge için yeniden hazırlatacağını ifade etti.

Sosyal ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla, insan, çevre ve sokak hayvanları odaklı projelere oldukça önem verdiklerini ifade eden Namsoy, üzerinde çalışmakta oldukları projeleri ileriki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

 -"Can simidi turizm"

Fuat Namsoy, “İnanıyoruz ki bölgenin can simidi turizmdir. Bölgesel kalkınmayı sağlayabilmek için turizme sarılmalı ve gereken önemi vermeliyiz. Hedeflerimiz, planlı gelişen bir belde, turizm yolu ile kalkınma” dedi.

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Son Güncelleme: 12.11.2022 17:02
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