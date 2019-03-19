Nami: “Elektrik tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçiriniz"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) 1 Nisan’dan itibaren başlatacağı üç zamanlı “kontrol sizde” tarifesi ile fazla yakıt tüketiminden kurtulma, Kıb-Tek maliyetlerinde tasarrufa gitme, tüketicinin elektrik faturalarında tasarruf sağlama hedefinde olduklarını kaydetti.

KIB-TEK’in 1 Nisan’dan itibaren başlatacağı üç zamanlı “kontrol sizde” tarifesiyle ilgili Ekonomi Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Nami, vatandaşlara, “Elektrik tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçiriniz, tüketiminizi ucuz saatlere doğru kaydırmak için elinizden geleni yapın” çağrısında bulundu.

Nami, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıb-Tek olarak bunu yapan tüketicilerin yanında olacağız” dedi.

Bakan Nami, halkın temiz, ucuz ve güvenli enerjiye ulaşması için yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Özdil Nami, Enerji Verimliliği Yasası’nın da kısa süre içinde bitirilerek Meclis’e sevk edileceğini kaydetti.

Güneş enerji kapasitesini devraldıkları rakamların iki katına çıkardıklarını da belirten Nami, enerji çeşitliliği konusunda Kıb-Tek ile Botaş’ın toplantılara başladığını söyledi.

Enterkonnekte kablo konusunda konuşan Bakan Nami, “Tüm temasları en üst düzeye çektik” derken, jeneratör alımıyla ilgili de “Süreci sağlıklı ve şeffaf şekilde kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

BAKAN NAMİ’DEN TARİFE AÇIKLAMASI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ilk olarak tarifeyle ilgili açıklama yaptı.

Nami, “Biz ülkeye bir değişimi getirmek istiyoruz. Gelişmiş ülkelerde olan bir sistemin artık KKTC’de uygulanmaya konması gerekiyordu. Bu noktaya kolay gelinmedi. Kıb-Tek çalışanları, idaresi ve onların dışında Elektrik Mühendisleri Odası’nın da bu çalışmada ciddi katkıları oldu” dedi. Nami, katkı koyanlara teşekkür etti.

“BU ADIMIN DAHA ÖNCE ATILMASI GEREKİRDİ”

Bu adımın daha önce atılması gerektiğini de ifade eden Nami, hükümetin kararlı duruşu ve konuya verilen önemle bu uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi.

8 aydan beridir elektrik fiyatlarında herhangi bir düzenleme yapılmadığını kaydeden Bakan Nami şöyle devam etti:

“Maliyetlerin 1 TL’yi aştığı dönemler de oldu ancak hükümet ve Kıb-Tek diyalog içinde hareket ederek fiyat artışlarını tüketiciye yansıtmadı. Ancak 8 aydır ülkedeki hiçbir şeyin fiyatı sabit kalmadı. Bizim de artık fiyat ayarlaması yapmamız kaçınılmaz oldu. ‘Enerji tüketimde verimliliği elde etmek, tasarrufu teşvik etmek için tüketime hassasiyet gösterenlerin faturasında bir indirim sağlayabilir miyiz?’ konusu üzerinde çalıştık. Bu tarife bize tam da bunu getiriyor.”

“ELEKTRİĞİ TÜKETİM ŞEKLİMİZİ GÖZDEN GEÇİRMEK DURUMDAYIZ”

Tüketimine dikkat eden vatandaşların faturalarında indirimi de göreceğini vurgulayan Bakan Özdil Nami, “Burada artık hepimize büyük görevler düşüyor. Elektriği tüketim şeklimizi gözden geçirmek durumdayız. Eğer eski alışkanlıklarımızı tekrar edersek faturalarda bir artış göreceğiz. Ancak alışkanlıkları değiştirsek ve Kıb-Tek’in bizi motive ettiği şekle dikkat ederek tüketimimizi düzenlersek aile bütçemize de ülke bütçemize de büyük katkı sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, vatandaşlara, “Elektrik tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçiriniz, tüketiminizi ucuz saatlere doğru kaydırmak için elinizden geleni yapın” çağrısında bulundu.

“TÜKETİCİLERİN YANINDA OLACAĞIZ”

Nami, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıb-Tek olarak bunu yapan tüketicilerin yanında olacağız. Tercih sizde tarifesi ile fazla yakıt tüketiminden kurtulmak, Kıb-Tek maliyetlerinde tasarruf sağlamak, böylelikle tüketicinin elektrik faturalarında önemli tasarrufu hayata geçirmeyi hedefliyoruz ” dedi.

“TEK ÇALIŞMAMIZ BU DEĞİL”

Nami, tek çalışmalarının tarifelerle ilgili olmadığını, enerji verimliliğini artırmak, enerjinin daha dikkatli ve tasarruflu kullanılması için Kıb-Tek’le çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini de belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ülkede ilk kez “Enerji Verimliliği Komisyonu” kurduklarını belirterek, çalışmaların ilgili paydaşların temsilcileriyle yürütüldüğünü söyledi.

Nami, “Çalışmalar neticesinde uzun yıllardır gündemde olan Enerji Verimliliği Yasası da kısa sürede bitirilecek, Meclis’e sevk edilecek ve bu sayede enerjiyi verimli kullananlara daha büyük kolaylıklar gelecek. Binaların enerji tasarrufunu sağlayacak şekilde inşa edilmelerinden tutun da birçok yenilik hayata geçmiş olacak” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARA ULUSLARARASI BOYUT DA EKLEDİK”

Çalışmalarına uluslararası boyut da eklediklerini kaydeden Nami, başta Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri olmak üzere enerji şebekesinin kalitesinin yükseltilmesinden, yenilenebilir enerjinin daha yüksek seviyede kullanılabilmesine kadar birçok çalışmayı hayata geçirmek üzere olduklarını açıkladı.

Nami, bu çalışmaları bilimsel çalışmalara dayanarak yaptıklarını söyledi.

“11 MEGAVATLIK GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİNİ İKİ KATINA ÇIKARDIK”

Özdil Nami, “Bu çalışmalar sayesinde daha bilinçli bir enerji planlamasını yapacak noktaya doğru süratle geliyoruz. Devraldığımız 11 megavatlık güneş enerjisi kapasitesini iki katına çıkardık. Bu yılın sonuna kadar 60 megavata kadar yükselecek bir nokta elde edeceğiz” dedi.

Enerji çeşitliliğinin uzun zamandır gündemde olduğunu da kaydeden Bakan Nami, “Biz bu konuda somut adım atma iradesini ortaya koyduk. Kıb-Tek ile Botaş toplantılarına başladı. Bu doğal gazın ülkemize en kısa zamanda temini için ne yapılması gerektiği bilimsel veriler ışığında çalışılmaya başlandı” şeklinde konuştu.

ENTERKONNEKTE KABLO… “BRÜKSEL’DE DOĞRUDAN TEMAS”

Enterkonnekte kablo konusunda konuşan Bakan Nami, “Tüm temasları en üst düzeye çektik hem siyasi hem de teknik anlamda. Bu çalışmaya da uluslararası boyut ekledik. Brüksel’de doğrudan temaslarımızı bu dönemde ilk kez bizler gerçekleştirdik” dedi.

(JENERATÖR ALIMI): “SÜRECİ SAĞLIKLI VE ŞEFFAF ŞEKİLDE KISA SÜREDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kısa vadede enerji arzında bir sıkıntı çıkmaması, yeni makinelerle enerji maliyetlerinde düşüş sağlanması ve gereksiz akaryakıt tüketiminin engellenmesi için yeni jeneratör alımına gidileceğini anımsatan Bakan, ihale sürecinin uluslararası olacak şekilde Kıb-Tek ile birlikte kurgulandığını söyledi.

Nami, “Süreci sağlıklı ve şeffaf şekilde kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.