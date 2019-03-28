banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92120
ALTIN
230.143
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2398
EURO
6.2267
Gökgürültülü sağanak yağmur geliyor
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Afrika Davası sürüyor
AFRİKA DAVASI SÜRÜYOR
Erhürman, Oktay ile görüştü
ERHÜRMAN, OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ
Kaçak insan ve peruk operasyonu
KAÇAK İNSAN VE PERUK OPERASYONU
banner306

Nami, Mağusa Serbest Liman bölgesini ziyaret etti

Nami, Mağusa Serbest Liman bölgesini ziyaret etti

28 Mart 2019 Perşembe 16:08
Nami, Mağusa Serbest Liman bölgesini ziyaret etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bakanlığa bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Nami, Mağusa Serbest Liman’da yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi.

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Halil Onbaşı ve Müdür Mustafa Kemal Ergüven, özellikle trafikte yıllardır yaşanan sıkışıklığın giderildiği giriş çıkışlardaki uygulama hakkında Bakan Nami’ye bilgi verdi.

Serbest Liman giriş çıkışına monte edilen kontrol noktasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Nami, vatandaşların daha çağdaş hizmet alabilmesi için teknolojiyi de kullanarak yapılabilecek icraatlar ve yeni uygulamalar için de girişim başlatılmasını istedi.

Açıklamada, “Atıl durumda bulunan lastiklerin kaldırılarak geri dönüşüme taşınması, çevrede kirliliğe neden olan diğer eşyaların ve atıl vaziyetteki malların temizliğini yanında, gümrükten mal çıkarmak için limana gelen tırların Serbest Bölge’de yaratılan güvenlikli alan içerisine alınması sayesinde vatandaşlar hem daha rahat hem de daha hızlı bir şekilde işlemlerini yapma imkanı buldu” denildi.

Son Güncelleme: 28.03.2019 19:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “Vazgeçin bu tür oyunlardan. Düzgün icraat, düzgün reform yapın. Biz de size destek verelim”
Arıklı: “Vazgeçin bu tür oyunlardan. Düzgün icraat, düzgün reform yapın. Biz de size destek verelim”
Selçuk: “Madalyalar vefa borcu ve KKTC’nin bağımsızlığının simgesi”
Selçuk: “Madalyalar vefa borcu ve KKTC’nin bağımsızlığının simgesi”
Başbakan Erhürman YÖK Başkanı Saraç ile görüştü
Başbakan Erhürman YÖK Başkanı Saraç ile görüştü
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun "çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz" Projesi Devam Ediyor
Leymosun Kültür Vakfı’nın Leymosun etkinliği
Leymosun Kültür Vakfı’nın Leymosun etkinliği
kktcfidan.com platformu sayesinde 2017’den itibaren 4 binin üzerinde fidan bağışlandı
kktcfidan.com platformu sayesinde 2017’den itibaren 4 binin üzerinde fidan bağışlandı
Başbakan Erhürman Ankara’da Kıbrıs Gazilerine madalya törenine katıldı
Başbakan Erhürman Ankara’da Kıbrıs Gazilerine madalya törenine katıldı
Meclis İdari İşler Komitesi, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı görüştü
Meclis İdari İşler Komitesi, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı görüştü
İskele Kültür & Sanat Günleri..
İskele Kültür & Sanat Günleri..
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu Cumartesi yapılıyor
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu Cumartesi yapılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim