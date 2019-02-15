Nami: “Kıb-Tek’te yatırımlar geçmişten daha güçlü devam ediyor”

“BİZ BAKANLIK, PARTİ OLARAK KOLEKTİF BİR KARAR ALARAK BU EKİBİN FARKLI FORMATTA DEVAM ETMESİNİ UYGUN GÖRDÜK”

“İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ HER ZAMAN OLUR. ÖNEMLİ OLAN UYUMLU ÇALIŞAN EKİPLERLE BİRLİKTE YOLA DEVAM ETMEKTİR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bakanlığının Kıb-Tek yatırımlarını engellediği, gelişmesinin önünde durduğu yönündeki haberlerin gerçek olmadığını söyledi.

Bakan Nami, “Kıb-Tek’in herhangi bir yatırımı hiçbir aksamaya uğramadan hatta geçmiş dönemden daha da güçlü bir şekilde devam ediyor” dedi.

Enerji Bakanı Özdil Nami, “Kıb-Tek yönetiminde esas konu uyum meselesidir. Bakanlık, parti kollektif bir karar alarak ekibin farklı formatta devam etmesini uygun gördü” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, BRT’te yayınlanan Birinci Boyut programında yaptığı açıklamada, Kıb-Tek’in varlığını güçlendirerek geleceğe taşınması gerektiği hedefinde olduklarını vurguladı.

Nami, “Bazı basın yayın organları Ekonomi Bakanlığı’nın Kıb-Tek yatırımlarını engellediği, gelişmesinin önünde durduğu yönünde haberler yapıyor. Ancak Kıb-Tek’in herhangi bir yatırımı hiçbir aksamaya uğramadan hatta geçmiş dönemden daha da güçlü bir şekilde devam ediyor” dedi.

Bakan Nami, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda hedeflerinin kurumu daha da güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Nami “Bizim yegane arzumuz; Kıb-Tek’in halkın tüm taleplerine cevap verebilecek güçte olması, halkın cebini yakmayacak üretim yapması ve tabii ki çevreye zarar vermeyen temiz enerji üretmesidir” diye konuştu.

GÖREVDEN ALINMALAR

Nami, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve bazı üyelerinin görevden alındığı şeklindeki iddialara yönelik soruları da yanıtladı.

Kurumda kendi takdirlerini kullandıklarına işaret eden Bakan Nami, Kıb-Tek’te kimlerle çalışılacağına kendilerinin karar verdiğine dikkat çekti.

Nami “Bazen görev değişiklikleri gerekebilir. Bu Kıb-Tek’in herhangi bir yatırımını etkileyen veya ülkemizdeki enerji politikalarını etkileyen bir durum değil. Söz konusu olan bir ekip çalışmasıdır. Biz bakanlık, parti olarak kolektif bir karar alarak bu ekibin farklı formatta devam etmesini uygun gördük. Dolayısıyla Kıb-Tek’te hiçbir iş aksamadan devam edecek” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, hayata geçirmeyi hedefledikleri enerji politikalarını bilimsel veriler ışığında ve uluslararası standartlarda yürütmek adına çaba sarf ettiklerini de söyledi.

“ODAKLANILMASI GEREKEN İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ DEĞİL”

Esas odaklanılması gerekenin Kıb-Tek yönetimindeki isim değişiklikleri olmadığının altını çizen Bakan Nami, “İsim değişiklikleri her zaman olur. Önemli olan uyumlu çalışan ekiplerle birlikte yola devam etmektir. Ortaya koyduğumuz enerji hedeflerine en hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz için bizimle son derece uyumlu çalışacak arkadaşlarımızın orada olması lazım. Zaten görevlendirmeler de o anlayışla yapılmıştı. Süreç içerisinde bazı gelişmeler bu uyumu bozmuş ise gereği de yapılır” şeklinde konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, enerji ile ilgili gelecekteki vizyonda ana temel omurgayı Kıb-Tek’in oluşturduğun altını çizdi.

El-Sen’in kurumsal kimliğinin de önemine işaret eden Bakan Nami, “Sendikalarla genel anlamda sağlıklı diyaloğun bu ülke için ne kadar gerekli olduğunun bilincindeyiz. Herhangi bir yanlış anlama yüzünden problem çıkmasını kesinlikle arzu etmiyorum. Her şeyi açık bir şekilde yüz yüze konuşmakta fayda görüyorum. Sendika ile uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğimizi düşünüyorum” dedi.