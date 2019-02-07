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Nami ile Toros, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Nami ile Toros, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

07 Şubat 2019 Perşembe 12:33
Nami ile Toros, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve CTP Milletvekili Fikri Toros ile CTP Lefkoşa İlçe Örgütü yöneticileri Alayköy Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, sanayicilerin tesislerini gezerek bilgi alan heyet sorunları dinleyerek bakanlığın icraatlarını aktardı.
Nami, organize sanayi bölgeleri ile ilgili bir yıl içerisinde yapılan çalışmalara değindi. Sanayi bölgelerinde bulunan arazilerin, yenilikçi, fizibilitesi bulunan ve rekabet edebilirliği yüksek yatırımlar için kullanılmasını sağlamak amacıyla KTSO, KTEZO, Kalkınma Bankası ve KOBİGEM’in katılımlarıyla oluşturulan komitenin çalışmalarını aktaran Nami, hedeflerinin atıl durumda bulunan, kira mukavelelerine aykırı davranan ve yatırımı gerçekleştirilmeyen sanayi arazilerinin ekonomiye kazandırılması olduğunu belirtti. 

 
ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN BULUŞACAKLAR

Nami, “Göreve gelir gelmez, Sanayi Bölgeleri Rehabilitasyon Yasası’nı çıkararak sanayi bölgelerinde bulunan çevresel sıkıntıların giderilmesini hedefledik. Bu konuda bir yandan belediyeler ve ilgili Odaların katkıları ile çözümler üretirken, bir yandan da Sanayi Dairesi Soruşturma Memurları aracılığı ile denetimleri ve cezai uygulamaları başlattık” dedi. 

Ziyarette, sanayiciler tarafından bölge ile ilgili dile getirilen öneriler not edilirken, Bakan Nami ve bölge sanayicileri yapılan önerileri değerlendirmek için yakın bir zamanda yeniden buluşmak üzere anlaştı. 


 

Son Güncelleme: 07.02.2019 15:47
Anahtar Kelimeler:
özdil NamiFİKRİ TOROS
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