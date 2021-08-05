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“Nakdi varlıklara ilişkin mali düzenleme hakkında yasa gücünde kararname” yürürlükte!

Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

05 Ağustos 2021 Perşembe 11:00
“Nakdi varlıklara ilişkin mali düzenleme hakkında yasa gücünde kararname” yürürlükte!

Bakanlar Kurulu’nun Anayasanın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yürürlüğe koyduğu kararnameyle; gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi veya yurt dışında bulunan Türk Lirası ve/veya döviz cinsinden paralarının beyan edilmesiyle, KKTC ekonomisine kazandırılması ve vergi kaybıyla kayıt dışılığın önlenmesi amaçlanıyor. 


Genel gerekçesine göre yasa gücünde kararnameyle “ülke ekonomisi açısından çeşitli sebeplerle kayıt dışı kalmış paralar hususunda uzlaşmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında ödenecek vergi miktarında indirim yapmak suretiyle yurt içi veya yurt dışında bulunan kayıt dışı kalmış paranın kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmek ve bu yolla kayıt dışılık ile yaşanan vergi kayıplarının önlenmesi” hedefleniyor.
Yasa Gücünde Kararname kuralları şöyle: 

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“Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan Türk lirası ve/veya döviz cinsinden paraların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirilerek ekonomiye kazandırılmasını,
Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içinde bulunan yasal olarak kayıtlı olmayan paraların beyan edilmesi ve vergisinin ödenmesi ile ekonomiye kazandırılmasını,
Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin yasal defter ve muhasebe kayıtlarında yer almayan paraların Gelir ve Vergi Dairesine beyan edilerek yasallaştırılmasını kapsar.” 

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Son Güncelleme: 05.08.2021 11:25
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