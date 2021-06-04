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Naimoğulları: “Yaklaşık 40 aracımızın Lefkoşa’ya girişi engelleniyor”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektördeki sıkıntılara yönelik hükümete ilettikleri 6 maddelik taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Pazartesi günü başlattığı eylemi sürdürüyor.

04 Haziran 2021 Cuma 12:15
Naimoğulları: “Yaklaşık 40 aracımızın Lefkoşa’ya girişi engelleniyor”
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Eylemden dolayı Cumhuriyet Meclisi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde bırakılan iş araçları ve traktörlerin Lefkoşa trafiğinin kilitlenmesine neden olurken, polis ile hayvancılar arasında zaman zaman arbade yaşandı.
Birlik yönetiminin hükümet yetkilileriyle hafta boyunca sürdürdüğü görüşmeler ise netice vermedi.


NAİMOĞULLARI: “ARAÇLARIMIZIN LEFKOŞA’YA GİRİŞİ ENGELLENİYOR”
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemin devam edeceğini duyurarak, gün içerisinde değerlendirmeler yapacaklarını belirtti.
Hükümet ile bugün planlanan bir görüşme olmadığını da kaydeden Naimoğulları, hükümetin çağırması halinde görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Naimoğulları, yaklaşık 40 civarında aracın daha Lefkoşa’ya gelmeye çalıştığını ancak Ercan Yonca Kavşağı civarında polis tarafından durdurularak, Lefkoşa’ya girişlerinin engellendiğini de savundu.
Hayvancılar Birliği’nin 6 maddelik talepleri ise şunlardır:
Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan yüzde  55’lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının ödenmesi; Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar artırılmaması; Koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılması; 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi; Keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesi; Bakan Çavuşoğlu’nun belirttiği gündemdeki paket açılımında, küçükbaş hayvancıya verilecek desteğin miktarının açıklanması ve yem desteği yapılması”


ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ, ARAÇLARI İLE EYLEME DESTEK VERECEK

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Öte yandan, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine araçlarıyla destek verme kararı aldığını duyurdu.
Birlikten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk köylüsünün, çiftçisinin savunucusu ve hamisi olmuştur. Geçmişten gelen bu misyonun bir parçası olarak birliğimiz, Hayvancılar Birliğinin yönetimi ve üyesi ile gelinen aşamada sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına destek vermek maksatı ile bugün Yönetim Kurulu üyelerimiz, devam etmesi kararlaştırılan hayvancı eylemine, araçları ile destek olmaya karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı. 
Açıklamada birliğin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Pazartesi gününden bu yana başlatmış oldukları eylemi yakından takip ettiği belirtilerek, “Tarımın her kesimini savunacak ve geleceğimizi garanti altına alacak ortak bir mücadelenin bugün için mümkün olmadığını da üzülerek gözlemledik.” denildi.


ÇAVUŞOĞLU: “ORTAK NOKTAYA VARMAK GEREKİYOR”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, dün sabah Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmüş, görüşmenin ardından 6’sı üzerinde mutabakata varılan 7 öneri hayvan üreticilerine iletilmişti.
Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmalarının devam ettiğini belirterek, hayvancıların ortaya koyduğu isteklerin maliyetini hesaplayarak, hayvancılarla paylaştıklarını, sektörün sıkıntısı olduğunu ancak kendilerinin de sıkıntıları olduğunu, dolayısıyla bir ortak noktaya varmak gerektiğini vurgulamıştı.
Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak Meclis oturumunda yaptığı konuşmada ise bir tek süt fiyatları konusunda hayvancıların bir tereddüt yaşandığını, bu konuda uzlaşamadıklarını aktarmıştı.

 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 12:32
Anahtar Kelimeler:
Mustafa NaimoğullarıHayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Eylem
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