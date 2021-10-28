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Naimoğulları: “Üretici aylardır zamlarla boğuşuyor”

28 Ekim 2021 Perşembe 18:45
Naimoğulları: “Üretici aylardır zamlarla boğuşuyor”

“ÜRETİMDE YOLUN SONUNA GELDİK”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, üreticinin aylardır zamlarla “boğuştuğunu” söyleyerek, üretimde yolun sonuna gelindiğini kaydetti.

Naimoğlulları konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Hayvancılık sektöründen direkt ve dolaylı ekmek yiyen 50 bin kişi bu saatten sonra açtır, borç batağındadır, hayvanlara yem alamaz durumdadır” dedi.

Açıklamasında “Bunlar hükümetten kaçarak karar almaktan korkan ve üreten insanların sırtından politika yapıp, sonrada üreticiyi zamlarla bitiren hesapta siyasetçilerdir” ifadelerini de kullanan Naimoğlulları, şunları kaydetti:

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“Aylardır üretici zamlarla boğuşmaktadır. Sabah, akşam üreticinin tüm girdilerine zam yaparak neyi murat edersiniz?

Akaryakıtta eurodizele son 3 ayda 2.84 kuruş zam yapıldı. Yem fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi. Yem ham madde fiyatlarına sadece son 15 günde yüzde 30 zam yapıldı. Bir torba gübre 300 TL’nin üzerine çıktı. Bir torba yem 200 TL’ye yaklaştı. Son bir ayda tüp gaza yüzde 55 zam geldi. İğneden ipliğe her şeye zam yaptınız. Bir yandan dövizdeki artış, öte yandan ürettiğimiz ürünlerin her gün değer kaybetmesi artık üreticiyi ve hayvancıyı yolun sonuna getirmiştir.

Gurur duyunuz, ‘tek kurtuluşumuz üretimdir, üretmektir’ deyip politika yapanlar şimdi üretime ve üreticiye karşı yapmış olduğunuz tahribatlarla almış olduğunuz beceriksiz kararlarla gurur duyabilirsiniz.”

Zam kararlarıyla ve uygulanan politikalarla köylünün üretimden koparıldığını söyleyen Naimoğulları, şu ifadeleri de kullandı:

“Hepinize yazıklar olsun sizde eğer vicdan varsa bu üreticinin, bu köylünün ve bu halkın karşısına çıkmazsınız. Yaptığınız tahribatlarla, aldığınız zam kararlarıyla, uygulamış olduğunuz politikalarla köylüyü bitirdiniz, bıktırdınız üretimden kopardınız.”

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Son Güncelleme: 28.10.2021 19:22
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