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Naimoğulları'ndan mücadele çağrısı!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, tüm üretici ve sivil toplum örgütlerine pazartesi günü yapacakları eyleme katılarak, birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:15
Naimoğulları'ndan mücadele çağrısı!
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Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları yazılı açıklama yaparak, birlik olarak pazartesi günü eylem yaparak, sokağa inme kararı aldıklarına işaret ederek, hayvan üretici ve yetiştiricilerinin sadece kendi gelecekleri için değil, halkın ve tüm sektörlerin geleceği için bu mücadeleyi başlatmış olduğunu söyledi.

Naimoğluları, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yolun sonu görüldü; hayvan üreticisi ve yetiştirici sokağa çıkıyor. Pazartesi yapılacak eylem için tüm üretici ve sivil toplum örgütlerine çağrı yapıyoruz. Bu mücadele toplumsal mücadeledir. Bu mücadele bitmez tükenmez zamlara karşı mücadeledir. Bu mücadele var olma mücadelesidir. Bu mücadele gelecek mücadelesidir. Bu mücadele ekmek, emek ve alın terinin mücadelesidir. Bu mücadele toplumu idare edemeyen beceriksizlere karşı yapılan mücadeledir.”

Naimoğulları, “Hayvancı sadece kendinin geleceği için değil, bu sektörden ekmek yiyen en az 60 bin kişi ve halkımızın geleceği için bu mücadeleyi başlatmıştır. Ne üreticinin, ne esnafın, ne asgari ücretlinin ve ne de halkın dayanacak gücü kalmıştır. 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan eyleme tüm üretici örgütlerini ve sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz” dedi.

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Eylemciler, pazartesi saat 10.00’da, Gönyeli ve Hamitköy çemberlerinde buluşarak Tarım Bakanlığı’na yürüyecek.

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Son Güncelleme: 29.05.2021 15:51
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