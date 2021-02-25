Naimoğulları: “Et ve canlı hayvan fiyatlarına denetim şart”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, et ve canlı hayvan fiyatlarını üreticilerin değil, aracılar ile kasapların belirlediğine vurgu yaparak, Tarım Bakanlığı’nı fiyat ve kalite standartlarına uygunluk denetimi yapmaya çağırdı.
Şu anda ülkede et ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak canlı hayvan bulunduğunu vurgulayan Naimoğulları, “Hükümeti ve Tarım Bakanlığını öncelikli olarak hayvan kayıt sistemine bakarak bu ülkede ne kadar canlı hayvan olduğunu öğrenmelerini ve ona göre karar almalarını talep ederiz. Bilgisizce ve bilmeden araştırmadan karar almak art niyetli bir düşüncedir. Hükümeti ve Kurumları denetim noktasında acilen göreve davet ediyoruz” dedi.