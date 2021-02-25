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Naimoğulları: “Et ve canlı hayvan fiyatlarına denetim şart”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, et ve canlı hayvan fiyatlarını üreticilerin değil, aracılar ile kasapların belirlediğine vurgu yaparak, Tarım Bakanlığı’nı fiyat ve kalite standartlarına uygunluk denetimi yapmaya çağırdı.

25 Şubat 2021 Perşembe 16:45
Naimoğulları: “Et ve canlı hayvan fiyatlarına denetim şart”
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, et ve canlı hayvan fiyatlarını üreticilerin değil, aracılar ile kasapların belirlediğine vurgu yaparak, Tarım Bakanlığı’nı fiyat ve kalite standartlarına uygunluk denetimi yapmaya çağırdı.

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Naimoğulları, et fiyatlarındaki artış konusunda açıklamalarda bulundu. Naimoğulları, açıklamasında, kasapların kendi aralarındaki rant kavgasının hem tüketiciyi hem de hayvancıyı mağdur ettiğini savundu. Naim, “Bizler her yılın ocak ve şubat aylarında aynı filmi ve aynı oyunları görmekten usandık. Bu filmi oynayan kasaplar her yıl şubat ve mart aylarında sürekli ithal et gelmesi için çığırtkanlık yaparken mart ayından sonra ise ortadan kaybolmaktadırlar. Eğer bu ülkede yeteri kadar canlı hayvan yoksa ve o ülkenin et ihtiyacı karşılanamıyorsa ithal et gelsin, ama böyle bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Şu anda ülkede et ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak canlı hayvan bulunduğunu vurgulayan Naimoğulları, “Hükümeti ve Tarım Bakanlığını öncelikli olarak hayvan kayıt sistemine bakarak bu ülkede ne kadar canlı hayvan olduğunu öğrenmelerini ve ona göre karar almalarını talep ederiz. Bilgisizce ve bilmeden araştırmadan karar almak art niyetli bir düşüncedir. Hükümeti ve Kurumları denetim noktasında acilen göreve davet ediyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 25.02.2021 18:33
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