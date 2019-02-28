Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104926
ALTIN
226.700
DOLAR
5.3120
STERLİN
7.0486
EURO
6.0648
Girne'de ev yangını
GİRNE'DE EV YANGINI
Sobaya yanıcı madde döktü yangın çıktı
SOBAYA YANICI MADDE DÖKTÜ YANGIN...
En fazla yağış Girne, Beylerbeyi ve Kozanköy’de kaydedildi
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Eski karısını silahla yaraladı 8 yıl hapis yatacak
8 YIL HAPİS YATACAK
banner282

Naimoğulları: “Bugün bu eylemi kırarsınız ama yarın hiç habersiz geliriz”

Naimoğulları: “Bugün bu eylemi kırarsınız ama yarın hiç habersiz geliriz”

28 Şubat 2019 Perşembe 11:49
Naimoğulları: “Bugün bu eylemi kırarsınız ama yarın hiç habersiz geliriz”

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, birliğin eyleminin kırılamayacağını belirterek, “En demokratik hakkımız olan eylemi bile engellemek için her şeyi yaptılar. Eylem hakkı özgürlüktür. Engelleme aslında sizin düşünce yapınızı gösterir, bizi bugün engelleyebilirsiniz ama yarın haber vermeden geliriz” dedi.
Naimoğulları, hayvancılardan korkulmamasını isteyerek, üretime, hayvancıya, tarım sektörüne destek verilmesini talep ettiklerini, ancak Tarım Bakanlığı’nın ve hükümetin üretim korkusu olduğunu, üretmekten korktuğunu ve kendilerine “küçülün ve ağır ağır yok olun” dediğini iddia etti.
Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Ercan Havalimanı çemberinde sürdürülen eylem yerinde basına açıklama yaptı.
“ÜLKEDE TÜM KESİMLER SİNDİRİLDİ, BİR HAYVANCI KALDI…”
Naimoğulları, ülkede tüm kesimlerin sindirildiğini, bir hayvancının kaldığını ve onu da sindirmeye çalıştıklarını, terbiye etmeye çalıştıklarını savundu.
Hükümete ve Tarım Bakanlığı’na, hayvancının kendilerine daha fazla cephe almasına sebep olacak açıklama ve uygulamalardan kaçınması çağrısında bulunan Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye eleştirilerde bulundu.
Hayvancının suçlandığını ve hakkında yalan açıklamalar yapıldığını ifade eden Naimoğulları, “Üretime verilen değerden utanıyorum, üreten insana yapılanı şiddetle kınıyorum, yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.
“BAŞBAKANA ‘BİZİ KAMU GÖREVİNE ALINIZ, HAYVANLARI DA ALINIZ’ DİYE MEKTUP…”
Naimoğulları, bakanlığın kendilerine ürettiklerinin karşılığını kuruş kuruş vermeye çalıştığını savunarak, “Bu saatten sonra bu hayvancı bu işi bu şekilde sürdüremez. Daha büyük tepkiler olacak, bu iş sindirmeyle olmaz. Yarın Başbakana mektup göndereceğim ve ‘bizi kamu görevine alınız, hayvanları da alınız’ deyip bu işten vazgeçtiğimizi söyleyeceğim” diye konuştu.
Üreticinin kandırılarak bir yere varılamayacağını ifade eden Naimoğulları, şöyle devam etti:
“Biz bu saatten sonra her noktada her yerde ciddi eylemler yapacağız, ciddi tepkiler ortaya koyacağız. Sakın üreticinin yanına gelmesinler, bu bedeli ödeyecekler, bu insanlar batarken siz orada oturamayacaksınız. Bu sürece bir günde gelmedik, demesinler ‘hayvancı bir günde sokağa çıktı’, kaç aydır anlatıyoruz. Üretici her öneriyi kabul etti, ‘reform’ dediler kabul ettik, süt konusundaki her şeyi kabul ettik, ‘reform’ değil ‘öldürme işi’ olduğu halde kabul ettik. Üreticiyle dalga geçtiler. Üretim korkusu var, üretmekten korkuyorlar, küçülün ağır ağır yok olun diyorlar.
Alsınlar tüm hayvancıların dökümlerini, malına mülküne parasına borcuna baksınlar. Eğer orda burda evimiz malımız paramız varsa, o zaman suçlu bizsek bilelim. Hayvancıların durumunu çok iyi biliyorlar.
Bu Tarım bütçesi ile bu iş olmaz. ‘Daha ucuza üretim için kullanılsın’ dedik, çünkü bu girdi maliyetleriyle hayvancılık sürdürülemez.
BİZİ BUGÜN ENGELLEYEBİLİRSİNİZ AMA YARIN…
En demokratik hakkımız olan eylemi bile engellemek için her şeyi yaptılar. Eylem hakkı özgürlüktür. Engelleme aslında kafa yapınızı gösterir. Bizi bugün engelleyebilirsiniz ama yarın bizi engelleyemezsiniz. Yarın haber vermeden yapacağız, bu tepkiler devam edecek.”
Naimoğulları, Ercan çemberinde kendilerini polisin durdurduğunu ve polisin bu yanlışı yaptığını ifade ederek, “Bu çemberi polis kapattı. ‘Hayvancı yolu kapattı uçağa giden yolcuları engelledi’ denmesin çünkü bu yolu polis kapattı” dedi.
Polise de emirin yukarıdan geldiğini, hayvancıya her noktada engellemelerin devam ettiğini ifade eden Naimoğulları, “Polis de emir alıyor, hiçbir zaman polisle karşı karşıya kalmak istemedik. Bu saatten sonra ne yapacağımıza hayvancılar karar verecek” dedi.
 

Son Güncelleme: 28.02.2019 15:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Töre, Rumlarla Ortaklık Devleti İçin Zemin Bulunmadığını Söyledi
Töre, Rumlarla Ortaklık Devleti İçin Zemin Bulunmadığını Söyledi
Ktemb, Sehk Ve Yunan Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden Sel Mağdurlarına Ortak Bağış
Ktemb, Sehk Ve Yunan Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden Sel Mağdurlarına Ortak Bağış
Tatar, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde İncelemelerde Bulundu
Tatar, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde İncelemelerde Bulundu
“türkiye Ve Kktc Yatırım Ve İş Birliği Konferansı” Devam Ediyor
“türkiye Ve Kktc Yatırım Ve İş Birliği Konferansı” Devam Ediyor
YDP Hocalı katliamının soykırım olarak tanımlanması için Meclise karar önerisi sunacağını açıkladı
YDP Hocalı katliamının soykırım olarak tanımlanması için Meclise karar önerisi sunacağını açıkladı
Kamuda örgütlü 12 sendika kamu reformuna karşı Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak
Kamuda örgütlü 12 sendika kamu reformuna karşı Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak
Eski görüşmeciler Osman Ertuğ ve Ergün Olgun'dan ortak açıklama
Eski görüşmeciler Osman Ertuğ ve Ergün Olgun'dan ortak açıklama
Sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar yeniden belirlendi
Sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar yeniden belirlendi
“Kıbrıs sorunu üzerine zıt panel” düzenleniyor
“Kıbrıs sorunu üzerine zıt panel” düzenleniyor
Baf direnişi ve şehitleri anılacak
Baf direnişi ve şehitleri anılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim