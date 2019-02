Naimoğulları: “Bugün bu eylemi kırarsınız ama yarın hiç habersiz geliriz”

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, birliğin eyleminin kırılamayacağını belirterek, “En demokratik hakkımız olan eylemi bile engellemek için her şeyi yaptılar. Eylem hakkı özgürlüktür. Engelleme aslında sizin düşünce yapınızı gösterir, bizi bugün engelleyebilirsiniz ama yarın haber vermeden geliriz” dedi.

Naimoğulları, hayvancılardan korkulmamasını isteyerek, üretime, hayvancıya, tarım sektörüne destek verilmesini talep ettiklerini, ancak Tarım Bakanlığı’nın ve hükümetin üretim korkusu olduğunu, üretmekten korktuğunu ve kendilerine “küçülün ve ağır ağır yok olun” dediğini iddia etti.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Ercan Havalimanı çemberinde sürdürülen eylem yerinde basına açıklama yaptı.

“ÜLKEDE TÜM KESİMLER SİNDİRİLDİ, BİR HAYVANCI KALDI…”

Naimoğulları, ülkede tüm kesimlerin sindirildiğini, bir hayvancının kaldığını ve onu da sindirmeye çalıştıklarını, terbiye etmeye çalıştıklarını savundu.

Hükümete ve Tarım Bakanlığı’na, hayvancının kendilerine daha fazla cephe almasına sebep olacak açıklama ve uygulamalardan kaçınması çağrısında bulunan Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye eleştirilerde bulundu.

Hayvancının suçlandığını ve hakkında yalan açıklamalar yapıldığını ifade eden Naimoğulları, “Üretime verilen değerden utanıyorum, üreten insana yapılanı şiddetle kınıyorum, yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

“BAŞBAKANA ‘BİZİ KAMU GÖREVİNE ALINIZ, HAYVANLARI DA ALINIZ’ DİYE MEKTUP…”

Naimoğulları, bakanlığın kendilerine ürettiklerinin karşılığını kuruş kuruş vermeye çalıştığını savunarak, “Bu saatten sonra bu hayvancı bu işi bu şekilde sürdüremez. Daha büyük tepkiler olacak, bu iş sindirmeyle olmaz. Yarın Başbakana mektup göndereceğim ve ‘bizi kamu görevine alınız, hayvanları da alınız’ deyip bu işten vazgeçtiğimizi söyleyeceğim” diye konuştu.

Üreticinin kandırılarak bir yere varılamayacağını ifade eden Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Biz bu saatten sonra her noktada her yerde ciddi eylemler yapacağız, ciddi tepkiler ortaya koyacağız. Sakın üreticinin yanına gelmesinler, bu bedeli ödeyecekler, bu insanlar batarken siz orada oturamayacaksınız. Bu sürece bir günde gelmedik, demesinler ‘hayvancı bir günde sokağa çıktı’, kaç aydır anlatıyoruz. Üretici her öneriyi kabul etti, ‘reform’ dediler kabul ettik, süt konusundaki her şeyi kabul ettik, ‘reform’ değil ‘öldürme işi’ olduğu halde kabul ettik. Üreticiyle dalga geçtiler. Üretim korkusu var, üretmekten korkuyorlar, küçülün ağır ağır yok olun diyorlar.

Alsınlar tüm hayvancıların dökümlerini, malına mülküne parasına borcuna baksınlar. Eğer orda burda evimiz malımız paramız varsa, o zaman suçlu bizsek bilelim. Hayvancıların durumunu çok iyi biliyorlar.

Bu Tarım bütçesi ile bu iş olmaz. ‘Daha ucuza üretim için kullanılsın’ dedik, çünkü bu girdi maliyetleriyle hayvancılık sürdürülemez.

BİZİ BUGÜN ENGELLEYEBİLİRSİNİZ AMA YARIN…

En demokratik hakkımız olan eylemi bile engellemek için her şeyi yaptılar. Eylem hakkı özgürlüktür. Engelleme aslında kafa yapınızı gösterir. Bizi bugün engelleyebilirsiniz ama yarın bizi engelleyemezsiniz. Yarın haber vermeden yapacağız, bu tepkiler devam edecek.”

Naimoğulları, Ercan çemberinde kendilerini polisin durdurduğunu ve polisin bu yanlışı yaptığını ifade ederek, “Bu çemberi polis kapattı. ‘Hayvancı yolu kapattı uçağa giden yolcuları engelledi’ denmesin çünkü bu yolu polis kapattı” dedi.

Polise de emirin yukarıdan geldiğini, hayvancıya her noktada engellemelerin devam ettiğini ifade eden Naimoğulları, “Polis de emir alıyor, hiçbir zaman polisle karşı karşıya kalmak istemedik. Bu saatten sonra ne yapacağımıza hayvancılar karar verecek” dedi.