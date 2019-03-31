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Naimoğuları başkanlığa yeniden Seçildi

Naimoğuları başkanlığa yeniden Seçildi

31 Mart 2019 Pazar 12:13
Naimoğuları başkanlığa yeniden Seçildi

HAYVAN ÜRETİCİLERİ VE YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MUSTAFA NAİMOĞULARI  BAŞKANLIĞA  YENİDEN SEÇİLDİ

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin dün gerçekleştirilen  4. Olağan Genel Kurulu’nda Mustafa  Naimoğulları yeniden başkanlığa seçildi.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda gerçekleştirilen ve 653 üreticinin oy kullandığı  genel kurulda   başkanlık için 4 , yönetim kurulu üyeliği için de 33 aday yarıştı.

Mustafa Naimoğulları’nın 458 oy alarak başkanlığa seçildiği oylama neticesinde yeni tüzüğe göre 7 küçükbaş ve 7 büyükbaş hayvan üreticisi Yönetim Kurulu’na seçildi. 

Yönetim Kurulu’na girmeye hak kazanan küçükbaş hayvan üreticileri şöyle: “Serkan Harper, Mehmet Burçaklı, Cahit Keskinel, Kemal Dağ, Şevket Seren, Ali Merter ve Alpay Orhan Güvenlier.

Yönetim Kurulu’na seçilen büyükbaş hayvan üreticileri ise; Adil Onat, Derviş Şanlıer, Hüseyin Bayırbaşı, Abdullah Demirer, Mehmet Çetereisi, Doğuş Sofu ve Ahmet Göçer oldu.

Son Güncelleme: 31.03.2019 15:25
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