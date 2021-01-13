Nafiya Horozoğlu: “İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 183'e yükseldi”

İngiltere'deki Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, 8 Ocak Cuma günü itibariyle İngiltere’de yaşam süren ve Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Türklerin toplam 183'e yükseldiğini duyurdu.

11 Ocak’ta, bir günde 16 Kıbrıslı Türkün virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Horozoğlu, “bu rakam, ‘en yüksek günlük can kaybı' olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.

12 Ocak itibariyle, İngiltere’de yaşayan ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden "Türkçe konuşan toplum üyelerinin" toplam sayısının 235’e yükseldiğini ifade eden Horozoğlu, özellikle Londra dışında, hayatını kaybeden başka toplum üyelerinin de olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan 100’ün üzerinde Kıbrıslı Türkün ise yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiğini ifade eden Horozoğlu, “İngiltere’deki hastane kapasiteler hastalara yetmiyor, morglar doldu, cenaze işlemlerinde ciddi bir aksama söz konusu” uyarısında bulundu.

Öte yandan 258 Kıbrıslı Rum’un, 52 de Türkiye kökenli toplum üyesinin hayatını kaybettiğini ifade eden Horozoğlu, “Türkiye kökenli toplum üyelerinin ölüm sayısının daha yüksek olduğu inanılmakta” ifadelerini kullandı.