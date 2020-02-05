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Nadir: “Akıncı örtülü ödenekten benim köşe yazarlarıma para verdi”

KTV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Nur Nadir çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nadir: “Akıncı örtülü ödenekten benim köşe yazarlarıma para verdi”

KTV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Nur Nadir çarpıcı açıklamalarda bulundu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 13:18
Nadir: “Akıncı örtülü ödenekten benim köşe yazarlarıma para verdi”

Dün akşam Kıbrıs TV’de yayınlanan Hasan Hastürer’in moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programının konuklarından biri ünlü iş adamı Asil Nadir’in eşi Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’di.

Nadir örtülü ödenek hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“AKINCI BENİM KURUMUMDAKİ KÖŞE YAZARLARINA ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN PARA VERDİ”

Nur Nadir programda yaptığı konuşmada kendi şirketinde bulunan Köşe yazarlarına Akıncı’nın örtülü ödenekten para verildiğini söyleyerek bunun adının rüşvet olduğunu dile getirdi.

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Programın moderatörü Hasan Hastürer’in “yani bu kurumsal yapıda böyle para alanlar mı oldu” sorusuna karşılık “oldu” cevabını veren Nadir benim yanımda çalışan kişilere neden bu paralar verildi diye ekledi.

“GÜNEY’DE TÜRK TÜRKİYE’DE GAVUR GÖRÜYORLAR”

Uçuşlarda pasaport krizleri yaşadığını belirten Nadir Türkiye’de pasaport kontrolünde bir polisin kendisine “Siz Kıbrıslılar Gavurcu” dediğini belirterek “Biz Kıbrıslılar Güney’de Türküz Türkiye’de Gavuruz” diye ekledi.

İşte Nadir’in konuşmasının tamamı:

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