Nadir: “Akıncı örtülü ödenekten benim köşe yazarlarıma para verdi”

Dün akşam Kıbrıs TV’de yayınlanan Hasan Hastürer’in moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programının konuklarından biri ünlü iş adamı Asil Nadir’in eşi Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’di.

Nadir örtülü ödenek hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“AKINCI BENİM KURUMUMDAKİ KÖŞE YAZARLARINA ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN PARA VERDİ”

Nur Nadir programda yaptığı konuşmada kendi şirketinde bulunan Köşe yazarlarına Akıncı’nın örtülü ödenekten para verildiğini söyleyerek bunun adının rüşvet olduğunu dile getirdi.

“GÜNEY’DE TÜRK TÜRKİYE’DE GAVUR GÖRÜYORLAR”

Programın moderatörü Hasan Hastürer’in “yani bu kurumsal yapıda böyle para alanlar mı oldu” sorusuna karşılık “oldu” cevabını veren Nadir benim yanımda çalışan kişilere neden bu paralar verildi diye ekledi.

Uçuşlarda pasaport krizleri yaşadığını belirten Nadir Türkiye’de pasaport kontrolünde bir polisin kendisine “Siz Kıbrıslılar Gavurcu” dediğini belirterek “Biz Kıbrıslılar Güney’de Türküz Türkiye’de Gavuruz” diye ekledi.

İşte Nadir’in konuşmasının tamamı: