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Nacit Lama Altuğ Anı Tunuvası düzenlendi

Masa tenisinde geçtiğimiz Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvasıc gerçekleştirildi.

13 Mart 2022 Pazar 20:30
Nacit Lama Altuğ Anı Tunuvası düzenlendi

Çift ve karma raketlerin oldukça çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu turnuvada şampiyonluğa ulaşan isimler, Çift Erkeklerde Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan ikilisi olurken, Karmalarda şampiyonluğa ulaşan isimler ise Elif Töre-Cemal Kara ikilisi oldu.

Turnuvada dereceye giren isimlere ödülleri merhumenin kardeşi Serhat Lama ve çocukları tarafından verildi.

Turnuva sonucunda oluşan tablo şu şekilde;

Çift Erkekler

1.Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan

2.Dinç Türeray-Hasan Bekiroğulları

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3.Bekir Bekiroğulları-Cemal Kara

3.Güzey Aknar-Sertaç Savim

Karmalar Çiftler

1.Elif Töre-Cemal Kara

2.Sunay Tufan-Sertaç Savim

3.Alev Yayman-Dinç Türeray

3.Hurey Cambaz Ahmetoğlu-Osman Yurtkan

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Son Güncelleme: 14.03.2022 08:50
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