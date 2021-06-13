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"Müzisyenler" heykeli Osman Örek Caddesi'nde

Heykeller Girne’nin Çeşitli Noktalarına Yerleştirilmeye Devam Ediyor

13 Haziran 2021 Pazar 09:48
"Müzisyenler" heykeli Osman Örek Caddesi'nde
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Girne Belediyesi 2. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nda Türkiye'den kente gelerek eser bırakan sanatçı Çağdaş Erçelik'in "Müzisyenler" Heykeli, Girne Belediyesi Kent Estetik Şubesi tarafından Osman Örek Caddesi'ne yerleştirildi.

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Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, birinci sempozyumda kente bırakılan altı heykelin ardından, ikinci sempozyumda Türkiye, İtalya ve İspanya'dan sanatçıların Girne’ye bıraktığı altı adet heykel de kentin çeşitli noktalarına yerleştirilmeye devam ediyor.

"KENTLİ OLMANIN FARKI SANATLA BULUŞMAKTAN GEÇER"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, " Ülkemize ve kentimize, kalıcı eserler bırakabilmek, seçtiğimiz temalarla dünya barışına katkıda bulunabilmek adına ilkini 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Girne Taş Heykel Sempozyumu’nun, 16 Ekim – 6 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ikincisinde de, Türkiye’den kentimize gelerek eser bırakan sanatçı Çağdaş Erçelik’in “Müzisyenler” adlı eserini Girne'ye yerleştirdik. “Kentli olmanın farkı sanatla buluşmaktan geçer" . Güngördü, pandemi nedeniyle ara verilen kültürel ve sanatsal faaliyetlerin en kısa zamanda yeniden coşkuyla devam etmenin özlemi ve isteği içinde olduğunu söyledi.

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