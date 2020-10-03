banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
475.160
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0583
EURO
9.0774
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Müzisyen Fatih Girgin’in ani ölümü üzüntü yarattı

03 Ekim 2020 Cumartesi 11:37
Müzisyen Fatih Girgin’in ani ölümü üzüntü yarattı
banner337
banner351

KED VE LİRİK ŞİİR GRUBU: “GİRGİN UNUTULMAYACAK” 

Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası sanatçılarından, müzisyen Fatih Girgin’in ani ölümü üzüntü yarattı. Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, müzisyen Fatih Girgin’in vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

banner341
Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan imzasıyla yayımlanan mesajda, genç yaşta hayatını kaybeden Girgin’in vefatının büyük üzüntü yarattığı vurgulandı.

Soyalan mesajında, “Ülkemizin yetiştirdiği başarılı müzisyenlerden olan ve birçok etkinlikte birlikte sahne aldığımız, sanatçı dostumuzu, kardeşimizi çok genç yaşta, ani kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun bizlere bıraktığı güzel anıları, hoş ezgileri hiçbir zaman unutulmayacak. Fatih Girgin’e rahmet dilerken, yaslı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Acımız büyüktür.” ifadelerini kullandı.

Polis 38 yaşındaki Fatih Girgin'in dün öğleden sonra kaldığı odada geçirdiği ani rahatsızlık sonucu ölü bulunduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı. 

banner360
Son Güncelleme: 03.10.2020 11:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 30 Yaşında…
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 30 Yaşında…
Başbakan Tatar Girne Çarşısını Ziyaret Etti
Başbakan Tatar Girne Çarşısını Ziyaret Etti
Başbakan Tatar, Memur-sen’i Ziyaret Etti... “benim İçin Uzlaşıcı Olmak Esastır”
Başbakan Tatar, Memur-sen’i Ziyaret Etti... “benim İçin Uzlaşıcı Olmak Esastır”
Denktaş: “Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağına güçlü şekilde inanıyorum”
Denktaş: “Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağına güçlü şekilde inanıyorum”
Hamitköy çemberinde park halindeki araçtan silah çıktı
Hamitköy çemberinde park halindeki araçtan silah çıktı
Ani ölüm: 38 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 38 yaşında hayatını kaybetti
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden okullara ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağış
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden okullara ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağış
Ölümlü trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
Kıbrıs Türkü liderini seçiyor, altı aday Kıbrıs Postası’nda buluşuyor
Kıbrıs Türkü liderini seçiyor, altı aday Kıbrıs Postası’nda buluşuyor
Akıncı’nın Seçim Bürosu’ndan Bilgilendirme
Akıncı’nın Seçim Bürosu’ndan Bilgilendirme

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim