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“Müzakereler yeniden başlamalı, Güven Yaratıcı Önlemler hayata geçirilmeli”

02 Haziran 2022 Perşembe 12:19
“Müzakereler yeniden başlamalı, Güven Yaratıcı Önlemler hayata geçirilmeli”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk toplumunun ülke tarihindeki en ağır ekonomik koşullar altında ezildiğini savunarak, ülkede var olan ekonomik ve siyasi koşulların temelini, “Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının” oluşturduğunu kaydetti.

KTÖS ayrıca müzakereler yeniden başlaması ve toplumun nefes alabilmesi için Güven Yaratıcı Önlemler'in hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumu, ülke tarihindeki en ağır ekonomik koşullar altında her geçen gün ezilmektedir. Ülkemizde var olan ekonomik ve siyasi koşulların temelini, Kıbrıs’ın Kuzeyinin alt yönetim olması ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması oluşturmaktadır” denildi.

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Baybora, “Müzakerelerin yeniden başlaması, Kıbrıs sorununun BM parametreleri temelinde çözüm bulması Kıbrıslı Türkler açısından önem arz etmektedir. Kapsamlı çözüme ulaşabilmek için güven yaratıcı önlemlerin hayat bulması gerekir”  diyerek şunları kaydetti:

“GYÖ içerisinde yer alan Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete açılması, Ercan Havaalanı’na doğrudan uçuşların başlatılması ve BM Güvelik konseyi 550 ve 789 sayılı kararlarına göre Maraş’ın BM kontrolünde yasal sahiplerine devredilmesi, Kıbrıs sorununun çözümüne büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.”

“Tüm bunlarla birlikte ülkemiz çevresindeki var olan hidrokarbonların Kıbrıslı Türk liderliği tarafından, Kıbrıslı Türklerin haklarının göz ardı edilmemesi gerekir” diyen Baybrora, “Kıbrıs sorununun BM parametreleri temelinde çözüm bulması, Doğu Akdeniz'e istikrar getirmenin yanında, Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve siyasi sıkıntılarını büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır” dedi.

Baybora, “Ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunların çözümünü uzakta aramayalım, çözümün anahtarı iki toplumun elindedir. Müzakereler yeniden başlamalı, güven yaratıcı önlemler hayata geçirilmeli, toplum nefes almalıdır” çağrısında bulundu.

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