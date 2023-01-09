Mutlu Yaşam Derneği’nin lokali Gazimağusa Suriçi’nde açıldı

Mutlu Yaşam Derneği dernek başkanı Mete Mutlu Balkıs’ın açılış konuşmasında ‘MUTLU BİREY MUTLU TOPLUM’ vurgusu yaparak başladığı konuşmasında dernek faaliyetlerinin, çocuklardan başlayarak her yaştan bireyin mutlu olacağı; kültür, sanat ve sporun yaşatılmasına destek vereceğini söyledi. Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın da açılışta bulunduğu Mutlu Yaşam Derneği lokalinin Gazimağusa Kaleiçi’nde canlanmaya sebep olmasından mutlu olacağını belirterek, ‘Şarkılar susmasın, sanat durmasın’ mesajı vererek derneğe destek belirtti.